Эстонка из Шотландии: власти в панике закрыли на Рождество границу с Англией. На этом фоне все снова заговорили о независимости(7)
В связи с праздниками правительства четырех частей Великобритании (Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Англия) впервые за все время коронакризиса попытались ввести единые меры борьбы с вирусом, пишет Eesti Päevaleht.
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