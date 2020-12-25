25.12.2020, 11:15

Эстонка из Шотландии: власти в панике закрыли на Рождество границу с Англией. На этом фоне все снова заговорили о независимости


Külli Nurk
EST
Protestijad Inglismaa-Šotimaa piiril
Protestijad Inglismaa-Šotimaa piirilSWNS.com

В связи с праздниками правительства четырех частей Великобритании (Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Англия) впервые за все время коронакризиса попытались ввести единые меры борьбы с вирусом, пишет Eesti Päevaleht.

До сих пор все эти административно-политические части Соединенного Королевства действовали самостоятельно. Первоначальное решение о том, чтобы в течение 5 рождественских дней под одной крышей могли собираться представители трех разных семей, было изменено неделю назад. Теперь же, помимо того, что члены разных семей могут встретиться только 25 декабря, так в период с 23 по 27 декабря закрыта граница между Англией и Шотландией. Конечно, юридически такой границы не существует, но правительство Шотландии подтвердило, что в целях борьбы с распространением вируса все безосновательные пересечения границы в течение этого периода будут запрещены.

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При принятии таких решений первый министр Шотландии Никола Стерджен был довольно прагматичным, давая понять, что он прислушался к медицинским советникам. Его обращения к населению были прямыми и непосредственными, а пресс-конференции проводились с завидной регулярностью. В результате этого у жителей Шотландии не возникло ощущения, что правительство кинуло людей в беде и сбивает с толку своими ограничениями.

Ждем независимости

Многие шотландцы считают, что правительство в Эдинбурге лучше справляется с кризисом, чем правительство Бориса Джонсона. Это, вероятно, объясняет растущую поддержку населения в вопросе независимости Шотландии.

Опросы показали, что сейчас независимость Шотландии поддерживают рекордные 58%. Это самый высокий уровень поддержки независимости Шотландии, который когда-либо был зарегистрирован. Кризис, разразившийся из-за коронавируса, а также почти пять лет переговоров по Брекситу (шотландцы проголосовали против выхода из ЕС — 62 “против” /38% “за”) серьезно подорвали доверие к Лондону.

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