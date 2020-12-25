Эстонка из Шотландии: власти в панике закрыли на Рождество границу с Англией. На этом фоне все снова заговорили о независимости

До сих пор все эти административно-политические части Соединенного Королевства действовали самостоятельно. Первоначальное решение о том, чтобы в течение 5 рождественских дней под одной крышей могли собираться представители трех разных семей, было изменено неделю назад. Теперь же, помимо того, что члены разных семей могут встретиться только 25 декабря, так в период с 23 по 27 декабря закрыта граница между Англией и Шотландией. Конечно, юридически такой границы не существует, но правительство Шотландии подтвердило, что в целях борьбы с распространением вируса все безосновательные пересечения границы в течение этого периода будут запрещены.

При принятии таких решений первый министр Шотландии Никола Стерджен был довольно прагматичным, давая понять, что он прислушался к медицинским советникам. Его обращения к населению были прямыми и непосредственными, а пресс-конференции проводились с завидной регулярностью. В результате этого у жителей Шотландии не возникло ощущения, что правительство кинуло людей в беде и сбивает с толку своими ограничениями.