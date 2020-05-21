Эстонка на Родосе: мне страшно подумать, что будет дальше

Греция была в числе тех стран, где очень оперативно ввели жесткие карантинные меры и смогли предотвратить быстрое распространение коронавируса. Поскольку на долю туризма приходится четверть валового внутреннего продукта страны, сейчас Греция находится на распутье — с одной стороны, она хочет защитить себя от возможного проникновения вируса из других стран, а с другой — пополнить государственную казну прибылью туристического сектора.

Министр туризма Греции Гарри Теочарис предложил Европейскому союзу ввести паспорта здоровья, которые бы подтверждали, что за 72 часа до путешествия человек был здоров. По мнению министра, таким образом можно было спасти сезон отпусков и не допустить новой волны заболеваемости.

Информация о заболевших

Греческий Родос по площади почти в два раза меньше Сааремаа, но чуть больше Хийумаа. Проживает здесь 115 000 человек. На сегодняшний день на Родосе зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом.