Эстонка на Родосе: мне страшно подумать, что будет дальше

Греческие острова с большой тревогой ждут начала туристического сезона. С 1 июля в стране разрешено открывать отели, но список ограничений будет очень большим, а для путешествий в Грецию, вероятно, понадобится специальный паспорт здоровья, пишет Maaleht.
Греция была в числе тех стран, где очень оперативно ввели жесткие карантинные меры и смогли предотвратить быстрое распространение коронавируса. Поскольку на долю туризма приходится четверть валового внутреннего продукта страны, сейчас Греция находится на распутье — с одной стороны, она хочет защитить себя от возможного проникновения вируса из других стран, а с другой — пополнить государственную казну прибылью туристического сектора.
Министр туризма Греции Гарри Теочарис предложил Европейскому союзу ввести паспорта здоровья, которые бы подтверждали, что за 72 часа до путешествия человек был здоров. По мнению министра, таким образом можно было спасти сезон отпусков и не допустить новой волны заболеваемости.
Греческий Родос по площади почти в два раза меньше Сааремаа, но чуть больше Хийумаа. Проживает здесь 115 000 человек. На сегодняшний день на Родосе зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом.
Уже пятый год проживающая на Родосе эстонка Кади Сентементе говорит, что на острове все настолько друг друга знают, что сохранить в секрете заражение коронавирусом невозможно. Более того, весь остров был серьезно напуган, когда стало известно, что первым зараженным стал младенец из албанской семьи. Незадолго до этого в гости на пару дней приехал родственник с материка, который, вероятно, и “привез” опасную инфекцию.
Вторым заразившимся стал житель Родоса, летавший на несколько дней в Великобританию. Третий и четвертый случаи — местная пара, вернувшаяся из поездки по США. Никто не ходил с пикетами под дверь домов этих людей, никто не обвинял их в распространении коронавируса. Но после обнаружения первого заразившегося все дороги в деревне, где проживала эта семья, были опрысканы специальными дезинфицирующими средствами.
По словам Кади, греки сами изначально не верили в действенность строгих правил в условиях их свободного и социально активного общества.
“Но все сидели дома”, — признается она. “Возмущались, но сидели. Поразительно, но даже самые свободомыслящие греки вели себя очень послушно. Как только главный эпидемиолог страны в ежедневных вечерних новостях рассказывал о ситуации в стране и зачитывал цифры о заразившихся и умерших, все сразу начинали думать, куда действительно очень нужно пойти, а куда нет”, — добавила Кади.
Правила были более строгими, чем в Эстонии: выходить можно было лишь в ближайший магазин или аптеку, перед выходом нужно было зарегистрироваться, отправив смс на специальный номер. За нарушение предполагался штраф в размере 150 евро. Потом сумму штрафа увеличили в 2 раза.
“Однажды я пошла в магазин. По дороге меня проверили три раза. Каждый раз я показывала полицейским отправленное смс с регистрацией выхода из дома, предъявляла документы, разрешения на проживание и работу. Не было ни малейшей возможности избежать этой процедуры за красивые глазки”, — рассказывает Кади.
Жители Родоса сочли эти меры правильными — отделение интенсивной терапии небольшой островной больницы располагает только 9 местами. Получается, что, если создать специальное отделение для больных коронавирусом, надо выгнать других больных
Новые правила
“Я постоянно думаю над тем, что же будет дальше”, — делится переживаниями Кади. “Поливаю цветы в саду и думаю. Иду куда-нибудь и снова думаю. Тяжело сейчас всем”, — говорит она.
Заработок Кади напрямую зависит от туристов на острове. Фирма, в которой она работает гидом, объявила, что откроет офис не раньше июня. Никто не знает, что будет дальше с туристическим сектором, а надежды на большое количество туристов летом почти не осталось.
Гостиницы Родоса уже получили предписания с длинным списком правил, которые нужно выполнить при приеме туристов. “Читаешь их и понимаешь, что жизнь уже не будет прежней”, — вздыхает Кади. Так, все шезлонги на пляжах и у гостиничных бассейнов должны быть расставлены на расстоянии 1.5 метра друг от друга. И это правило действует даже для членов одной семьи! Уборка в комнатах должна проходить не каждый день, никаких общих завтраков и ужинов — отныне вся еда доставляется клиентам только в гостиничные номера. Регистрация в отель и отъезд должны теперь проходить не в самом здании, а за его пределами в специально оборудованной палатке.
Ни о каком приятном времяпрепровождении в лобби и речи быть не может.
“Я думаю, что откроются только небольшие гостиничные дома и маленькие отели, так как при низкой загрузке содержать большие гостиничные комплексы будет невозможно”, — отмечает Кади. На Родосе уже известно, что аквапарк и несколько крупных гостиниц останутся закрытыми.
С 25 мая разрешена работа ресторанов и кафе, но только при условии, что будет соблюдаться социальная дистанция между столиками. Официантам необходимо будет носить маски и перчатки.
“Лето как-то переживем, а вот что будет зимой…”, — вздыхает Кади. Это очень серьезный вопрос, так как, во-первых, в высокий туристический сезон летом все островитяне стараются сделать накопления, а во-вторых, в зимний период государство выделяет жителям Родоса дотации, выплачивая так называемые “зимние деньги”. Размер этой финансовой помощи зависит от уплаченных летом налогов и рабочего стажа. Но если летом не будет работы, то и зимой надеяться на государственную помощь будет нельзя.
“Если читать и слушать местные новости, то кажется, что государство больше всего озабочено ситуацией на тех греческих островах, где находятся виллы звезд — например, Санторини или Миконос. Все переживают, как же известные люди туда теперь попадут и что будет, если эти звезды не приедут. А что делать остальным островам? Как нам жить?“ — рассуждает Кади.
Внутренние авиарейсы в Греции уже частично восстановлены, но сообщение с островами по-прежнему ограничено. Несмотря на это, беженцы из Турции прибывают постоянно, их передвижение никто не останавливает.
“Неделю назад прочитала в газете статью, как они ограбили церкви на острове Лесбос. Но на Родосе лагерь беженцев заставили соблюдать все правила карантина — сидели на местах, как и все”, — рассказывает Кади.
Паспорт здоровья
Положению беженцев в некотором роде завидуют многие граждане Великобритании, которые известны своей особой любовью к греческим островам. У многих здесь куплена недвижимость. Но они не могут сейчас свободно приехать на острова, хоть и пытались найти хоть какую-то возможность.
“Кто-то, конечно, все равно приедет”, — предполагает Кади. Но многих может остановить обязательное оформление паспорта здоровья, про который сейчас так много говорят. Если людей обяжут платить за тест на коронавирус, то стоимость поездки на греческий остров для семьи из 4 человек может стать неподъемной. Например, в Германии экспресс-тест на коронавирус стоит 190 евро. “Какой смысл тратить такие большие деньги за неделю отпуска?!” — добавляет Кади.
“По сравнению с Эстонией карантин здесь снимают очень осторожно”, — говорит Кади. “Как будет выглядеть летний туристический сезон и какие будут последствия кризиса, мы сможем сказать только через пару месяцев”.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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