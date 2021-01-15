Эстонка, сделавшая карьеру от простой модели до пилота Boeing: о работе мечты, сокращении из-за коронавируса и вере в чудеса

"Это произошло очень неожиданно. В авиации долгие годы все было замечательно, авиакомпании по всему миру получали прибыль, все планировали расти и развиваться, пилотов постоянно не хватало. Все изменилось в мгновение ока, никто не мог этого предвидеть", - рассказывает Кади.
В начале была надежда, что кризис закончится уже через несколько месяцев. Но чем дальше шло время, тем яснее все понимали, что люди еще долго будут бояться путешествовать и летать на самолетах. Даже после того, как долгожданная вакцина от коронавируса станет широко доступной.
Закрытие международных границ и изоляция людей резко сократили количество авиапассажиров. Если до марта 2020 года в США услугами авиакомпаний пользовалось в среднем около 2,2 млн человек в день, то после начала кризиса, вызванного распространением коронавируса по всему миру, количество пассажиров упало ниже отметки в 100 000 человек за день. Только за один месяц объем авиаперевозок упал на 96%. На летных парковках не хватало мест для самолетов, пришлось даже использовать внештатные аэропорты по всей стране. Многие авиакомпании обанкротились, в том числе и Compass Airlines, где Кади проработала много лет.
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