Эстонка, сделавшая карьеру от простой модели до пилота Boeing: о работе мечты, сокращении из-за коронавируса и вере в чудеса

В начале 2000-ых уроженка Таллинна Кади выиграла конкурс и отправилась в далекий Бахрейн работать стюардессой. Потом выучилась на пилота, уехала в США и стала капитаном американского воздушного судна. Много лет Кади управляла 76-местным пассажирским самолетом типа Embraer, выполняя рейсы между небольшими городами западного побережья США. Но на этом Кади останавливаться не хотела - в ее мечтах были международные перелеты и большие самолеты.

Когда American Airlines стал набирать пилотов, Кади, не задумываясь, подала документы. Пройдя строгий отбор, она стала пилотом этого знаменитого авиационного гиганта США.

По словам Кади, новое рабочее место стало для нее новым этапом саморазвития, долгожданной наградой за все приложенные усилия и труд. Она перевернула новую страницу в своей жизни, начав летать на огромном самолете Boeing-737-800 в звании первого офицера - по значимости второго человека на борту после капитана. Амбициозная девушка точно знала, что впереди ее ждут большие возможности для карьерного роста в международной компании, где можно работать аж до пенсии.