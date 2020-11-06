Эстонка во Франции: из дома выходить просто так нельзя, ситуация накалилась до предела

Во Франции, как и по всей Европе, показатели заболеваемости COVID-19 растут. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон решил с полуночи 28 октября ввести чрезвычайное положение с ограничением на передвижение. Французский лидер отметил, что карантинный режим продлится минимум до 1 декабря.

“Оставайтесь дома и придерживайтесь правил”, — предостерег соотечественников президент.

В отличие от весеннего чрезвычайного положения, все детские сады и учебные заведения — от начальной школы до гимназии — остаются открытыми. Чтобы отвести детей на занятия, родители должны иметь подписанный директором школы документ с печатью и с указанием данных ребенка и родителя, домашнего адреса и наименования учебного учреждения.

Со 2 ноября все учителя и дети в возрасте от шести лет должны носить в школе маски. Хотя с начала учебного года обязательство носить маску распространялось только на детей с 11 лет. Университеты переведены на дистанционное обучение.