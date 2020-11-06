Эстонка во Франции: из дома выходить просто так нельзя, ситуация накалилась до предела

Внутренние границы Франции со странами ЕС остаются открытыми, но внешние границы ЕС закрыты. На границе требуют негативный результат теста, который надо сдать за 72 часа до въезда в страну. В портах и аэропортах Франции организованы медицинские центры для сдачи анализов.
Обязательство носить маску в общественном транспорте, в магазинах и на улицах стало уже обычным явлением во Франции. Отдельный вопрос, конечно, как французы носят маску. Например, многие по несколько раз используют одноразовые медицинские маски. Обычно маски, которые уже использовались, валяются в автомобилях — их используют, когда выходят из машины на улицу.
Президент Макрон надеется, что все принятые меры позволят французам отпраздновать Рождество и Новый год в кругу родных и близких.
Когда в середине октября мы с семьей отправились в Эстонию во время школьных каникул, на паспортном контроле в аэропорту Парижа нас попросили снять маску, чтобы сверить внешность, а потом сразу же велели вновь закрыть маской рот и нос. Когда я спросила, выдадут ли нам новые маски, раз старые мы сняли и могли за секунду заразиться, на нас посмотрели как на ненормальных. Во Франции люди часто натягивают маску под подбородок, сидя в машине, и надевают ту же маску на нос, когда выходят из автомобиля на улицу.
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