06.11.2020, 08:00

Эстонка во Франции: из дома выходить просто так нельзя, ситуация накалилась до предела

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Mailis Sütiste-Gnannt
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Эстонка во Франции: из дома выходить просто так нельзя, ситуация накалилась до предела
Scanpix, AFP. VALERY HACHE

Надеемся, что Эстонии удастся избежать того положения, в котором находится сейчас Франция. Ведь сейчас в Эстонии, несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, жизнь по-прежнему кажется очень хорошей, пишет Eesti Päevaleht.

Во Франции, как и по всей Европе, показатели заболеваемости COVID-19 растут. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон решил с полуночи 28 октября ввести чрезвычайное положение с ограничением на передвижение. Французский лидер отметил, что карантинный режим продлится минимум до 1 декабря.

“Оставайтесь дома и придерживайтесь правил”, — предостерег соотечественников президент.

В отличие от весеннего чрезвычайного положения, все детские сады и учебные заведения — от начальной школы до гимназии — остаются открытыми. Чтобы отвести детей на занятия, родители должны иметь подписанный директором школы документ с печатью и с указанием данных ребенка и родителя, домашнего адреса и наименования учебного учреждения.

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Со 2 ноября все учителя и дети в возрасте от шести лет должны носить в школе маски. Хотя с начала учебного года обязательство носить маску распространялось только на детей с 11 лет. Университеты переведены на дистанционное обучение.

Всем, кому позволяют условия, рекомендовано работать из дома. Если удаленная работа невозможна, для выхода из дома на работу требуется официальный документ от работодателя. “Экономика не должна ни остановиться, ни обрушиться”, — подчеркнул Макрон в своей речи 28 октября.

Официально в стране запрещены встречи частного характера и общественные собрания.

“Мы возвращаемся к пропускной системе”, — заявил президент Франции. Это значит, что если нет справки от работодателя, из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, и для этого требуется распечатать соответствующую форму на сайте Министерства внутренних дел. В этой анкете надо указать, выходите ли вы за едой, или направляетесь на прием к врачу, или идете проведать своих пожилых родственников. Разрешается выходить на улицу для коротких занятий спортом и для прогулок с домашними животными, но, согласно новым правилам, французы должны ограничить перемещения радиусом в 1 км от дома и не находиться на улице больше часа.

Все рестораны, бары, спортивные клубы закрыты. Еще до введения чрезвычайного положения в восьми крупных городах Франции и во всем регионе Иль-де-Франс действовал комендантский час с 21:00 до 6:00. Это вызвало большое недовольство населения, и незадолго до введения этих мер французы устраивали вечеринки в ресторанах и барах, чтобы выразить свою поддержку местным рестораторам.

На церемониях бракосочетания могут присутствовать не более 6 человек.

Похороны можно проводить. “У нас должна быть возможность похоронить наших близких”, — подчеркнул президент. На одних похоронах может присутствовать не более 30 человек. Кладбища остаются открытыми.

Поскольку во время весенней чрезвычайной ситуации пожилые люди страдали от одиночества и сейчас пытаются этого избежать, разрешено навещать своих родственников в домах для престарелых, строго соблюдая санитарные меры.

Внутренние границы Франции со странами ЕС остаются открытыми, но внешние границы ЕС закрыты. На границе требуют негативный результат теста, который надо сдать за 72 часа до въезда в страну. В портах и аэропортах Франции организованы медицинские центры для сдачи анализов.

Обязательство носить маску в общественном транспорте, в магазинах и на улицах стало уже обычным явлением во Франции. Отдельный вопрос, конечно, как французы носят маску. Например, многие по несколько раз используют одноразовые медицинские маски. Обычно маски, которые уже использовались, валяются в автомобилях — их используют, когда выходят из машины на улицу.

Президент Макрон надеется, что все принятые меры позволят французам отпраздновать Рождество и Новый год в кругу родных и близких.

Когда в середине октября мы с семьей отправились в Эстонию во время школьных каникул, на паспортном контроле в аэропорту Парижа нас попросили снять маску, чтобы сверить внешность, а потом сразу же велели вновь закрыть маской рот и нос. Когда я спросила, выдадут ли нам новые маски, раз старые мы сняли и могли за секунду заразиться, на нас посмотрели как на ненормальных. Во Франции люди часто натягивают маску под подбородок, сидя в машине, и надевают ту же маску на нос, когда выходят из автомобиля на улицу.

Наш обратный рейс из Эстонии во Францию был назначен на 30 октября, но из-за обострения ситуации мы решили остаться в Таллинне еще на месяц. Посчитали, что в Эстонии жить сейчас спокойнее, чем во Франции со строжайшими правилами. Кроме того, мы не хотим подвергать риску здоровье членов нашей семьи. Мой муж может работать дистанционно из Эстонии. Единственная проблема — учеба детей. Я обратилась к директору школы, в которой учится моя дочь, и спросила, можно ли продолжить обучение удаленно в связи со сложившейся ситуацией. Написала 30 октября. Ответ жду до сих пор.

Я связалась также с классным руководителем через приложение Klassroom (во Франции у родителей нет электронной почты или мобильного телефона классного руководителя, как это обычно бывает в Эстонии). Она должна была узнать у директора, возможен ли такой вариант обучения. Учительница пожаловалась на большую нагрузку и на то, что у нее дома трое детей, но пообещала сделать все возможное, чтобы раз в неделю учить мою дочь французскому языку и математике. По другим предметам у учителя нет времени на дистанционное обучение. Мы надеемся на лучшее.

Музыкальная школа дочери во Франции тоже закрыта. Во время весенней чрезвычайной ситуации учитель давал уроки игры на виолончели по скайпу. Сейчас обучение проходит таким же образом. Мы одолжили инструмент у наших друзей, и дочка продолжает заниматься.

Помимо COVID-19, ситуация во Франции обострилась из-за террористических атак в Париже и Ницце. Президент Макрон назвал кровопролитие в Ницце “нападением исламского террориста” и призвал на службу для охраны школ и церквей дополнительно до 7 000 военных и полицейских. Угроза терроризма в стране поднята на самый высокий уровень. В своем выступлении мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал о “исламском фашизме” и сравнил террористический акт в церкви Ниццы 29 октября с убийством учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа.

Надеемся, что Эстонии удастся избежать того положения, в котором находится сейчас Франция. Ведь сейчас в Эстонии, несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, жизнь по-прежнему кажется очень хорошей.

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