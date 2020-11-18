Эстонка во Франции: радуемся, что хотя бы разрешено гулять на расстоянии 1 км от дома

Несмотря на то, что две недели назад Франция вновь объявила чрезвычайное положение в стране, нынешняя ситуация, по мнению Бритт, сильно отличается от весенней. “Можно даже сказать, что при желании жить можно точно так же, как до введения этих новых ограничений. Единственная особенность на данный момент — нельзя без особой на то причины удаляться более чем на 1 км от дома. Школы и многие государственные учреждения открыты, хотя работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Очевидно, что ни образование, ни экономику нельзя остановить так, как случилось весной”.

Обязательная школа



Дети Бритт продолжают ходить в школу, потому что, в отличие от чрезвычайной ситуации весной, в настоящее время посещение школьных уроков является не добровольным, а обязательным. “Если раньше обязательство носить маску было с 11 лет, то теперь оно распространяется на всех учеников старше 6 лет. Перемены организованы таким образом, что разные классы и группы между собой не пересекаются ни в учебном здании, ни на улице. Сами классы поделены на небольшие группы”.

Конечно, все моют руки и носят маску. “Мне иногда бывает трудно постоянно носить маску в течение какого-то длительного периода. Кроме того, я часто вижу, что взрослые на улице не всегда соблюдают это требование. Конечно, носят одноразовые маски, но иногда используют их до тех пор, пока медицинские маски окончательно не порвутся. Или сдвигают маску на подбородок. Или дотрагиваются до маски руками через каждые две секунды. Если взрослые не знают, как надо, то как научить шестилетнего ребенка?“ — задается вопросом Бритт.