18.11.2020, 08:00

Эстонка во Франции: радуемся, что хотя бы разрешено гулять на расстоянии 1 км от дома

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Triin Tisler
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Эстонка во Франции: радуемся, что хотя бы разрешено гулять на расстоянии 1 км от дома
erakogu, Naistekas

“Честно говоря, у меня никогда не было плана остаться во Франции. Я приехала сюда на год по волонтерскому проекту. С трапа самолета я сошла с твердой уверенностью, что через 12 месяцев улечу обратно домой. С тех пор прошло уже десять лет”, — рассказывает 29-летняя Бритт Ерневейн, журналист-фрилансер, основательница популярного семейного блога и мама 4 детей.

Через год Бритт действительно улетела из Франции в Эстонию, но уже не домой, а в гости. “Так получилось, что во Франции я встретила любимого человека, мы поженились шесть лет назад. Поскольку замуж я вышла за француза, мы решили, что разумнее остаться во Франции, так как жизнь в Эстонии была под большим вопросом. По прошествии всех этих лет я стала чувствовать себя здесь как дома”, — признается Бритт.

Сюрреалистическая весна

Как и у всех, в этом году у Бритт выдалась беспрецедентная весна. “Я хорошо помню, как все быстро произошло. Сначала разговор шел о кашле и насморке, затем — о небольшом вирусе, но с каждым днем новостей становилось все больше и больше, и одним весенним вечером президент Франции выступил с обращением, что в стране вводится чрезвычайное положение”, — рассказывает Бритт о начале пандемии.

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По всей Франции сразу же закрыли все учебные заведения, парки, оздоровительные тропы, детские площадки и места досуга, многих людей перевели на удаленную работу. Открыты были лишь магазины с товарами первой необходимости. Из дома можно было выходить только один раз в день — в магазин, аптеку или на прием к врачу, при этом не далее 1 км от постоянного места жительства и всего на 1 час. Выходя из дома, надо было брать с собой специальную справку, за отсутствие которой могли взимать штраф в размере 135 евро.

“Жизнь остановилась, даже в магазин мы уже ходили по-новому”, — вспоминает Бритт, приводя в качестве примера случаи, когда в большие магазины пускали только определенного количество людей. “Я не представляю, как, например, родители-одиночки организовывали быт в такой непривычной ситуации”.

Даже позже, когда было снято ограничение на передвижение, многие правила остались в силе. Особенно это касалось сферы обслуживания и торговли. Маленькие магазины-аптеки ограничивали посетителей — максимум 5 клиентов одновременно, остальным приходилось ждать на улице. Довольно быстро ношение маски в помещении стало обязательным.

Во всех парикмахерских, продуктовых магазинах и торговых центрах закрыли туалеты. В поликлиниках нельзя было, как прежде, ждать приема врача в зале ожидания — теперь очереди дожидались на улице, а в самом здании не разрешалось ни к чему прикасаться. Когда вы подъезжали к поликлинике, надо было позвонить в приемное отделение, секретарь открывал дверь, забирал личные вещи и направлял в кабинет. Все было устроено так, что во время визита к врачу вы не пересекались с другими пациентами.

Несмотря на то, что две недели назад Франция вновь объявила чрезвычайное положение в стране, нынешняя ситуация, по мнению Бритт, сильно отличается от весенней. “Можно даже сказать, что при желании жить можно точно так же, как до введения этих новых ограничений. Единственная особенность на данный момент — нельзя без особой на то причины удаляться более чем на 1 км от дома. Школы и многие государственные учреждения открыты, хотя работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Очевидно, что ни образование, ни экономику нельзя остановить так, как случилось весной”.

Обязательная школа


Дети Бритт продолжают ходить в школу, потому что, в отличие от чрезвычайной ситуации весной, в настоящее время посещение школьных уроков является не добровольным, а обязательным. “Если раньше обязательство носить маску было с 11 лет, то теперь оно распространяется на всех учеников старше 6 лет. Перемены организованы таким образом, что разные классы и группы между собой не пересекаются ни в учебном здании, ни на улице. Сами классы поделены на небольшие группы”.
Конечно, все моют руки и носят маску. “Мне иногда бывает трудно постоянно носить маску в течение какого-то длительного периода. Кроме того, я часто вижу, что взрослые на улице не всегда соблюдают это требование. Конечно, носят одноразовые маски, но иногда используют их до тех пор, пока медицинские маски окончательно не порвутся. Или сдвигают маску на подбородок. Или дотрагиваются до маски руками через каждые две секунды. Если взрослые не знают, как надо, то как научить шестилетнего ребенка?“ — задается вопросом Бритт.

Для скуки нет времени


“Если весной мы не могли привыкнуть к пустым улицам и казалось, что это конец света, то сейчас под моими окнами за последние пять минут прошло более десяти человек”, — говорит Бритт. Детские площадки и парки остались открытыми. “Мой муж сам попросил перевести его на удаленную работу из дома, но в целом нынешние ограничения не меняют нашей повседневной жизни. Единственное, что все-таки надо брать справку при выходе из дома”.

Пока Бритт настроена оптимистично, хотя признается, что примерно через месяц ей стало досадно, что закрыты парикмахерские. “Да, жалко, конечно, что некоторые ограничения все же есть. Например, нельзя пойти подстричься, нет возможности прогуляться с детьми в лесу, побродить по какой-нибудь оздоровительной тропе. Но что делать?! Мы стараемся наслаждаться садом и тем расстоянием в 1 км, на которое, согласно действующим правилам, можно уходить от места жительства”.

“Ну, я уже скучаю по встречам с друзьями. И по близким в целом. У моего мужа большая и очень дружная семья, но навещать родственников в данный момент тоже не рекомендуется. Я уже не говорю о том, что ограничения из-за коронавируса сильно влияют на то, когда я смогу приехать в Эстонию и навестить своих родных”, — говорит Бритт.

Источник: Naistekas

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