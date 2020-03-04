04.03.2020, 12:11

Эстонская авиакомпания о влиянии коронавируса: многие наши клиенты уменьшают количество заказанных рейсов

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Regional Jet
Regional JetFoto: Ilmar Saabas

Представители эстонской авиакомпании Xfly (известной до недавнего времени под названием Regional Jet), активно сотрудничающей с SAS, заявили вчера, что в ближайшие месяцы из-за распространения коронавируса им придется сократить количество рейсов на короткие расстояния. Пресс-секретарь авиакомпании Тоомас Уйбо признал, что последствия распространения опасного заболевания уже заметны, пишет Ärileht.

“Все эта ситуация с коронавирусом в значительной степени влияет и на летный график наших клиентов, обслуживанием которых занимается авиакомпания Xfly", - сказал Тоомас Уйбо. "На данный момент еще рано говорить, в каком объеме придется уменьшить количество рейсов, но проблема имеет место и мы активно занимаемся ее решением".

Вчера авиакомпания SAS, один из крупнейших заказчиков Xfly, объявила, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом не сможет достичь поставленных на 2020 год целей. В связи со снижением спроса на полеты авиакомпания SAS вынуждена в целях экономии средств уменьшить количество своих рейсов на короткие расстояния.

Это означает, что из-за отмены части рейсов, авиакомпания сможет сэкономить на закупках топлива, сборах аэропортов и прочих налогов. Кроме того, SAS остановила набор нового персонала, большинство крупных проектов заморожено на неопределенный срок. Представители авиакомпании не исключают возможных сокращений работников.

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