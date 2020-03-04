Эстонская авиакомпания о влиянии коронавируса: многие наши клиенты уменьшают количество заказанных рейсов(1)
Представители эстонской авиакомпании Xfly (известной до недавнего времени под названием Regional Jet), активно сотрудничающей с SAS, заявили вчера, что в ближайшие месяцы из-за распространения коронавируса им придется сократить количество рейсов на короткие расстояния. Пресс-секретарь авиакомпании Тоомас Уйбо признал, что последствия распространения опасного заболевания уже заметны, пишет Ärileht.
Коронавирус: реальная ситуация в Белоруссии
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
В Москве зафиксировали случай заражения коронавирусом
Лебедка убила: ужасная гибель мужчины и его 3-летней дочери