Эстонская авиакомпания о влиянии коронавируса: многие наши клиенты уменьшают количество заказанных рейсов

“Все эта ситуация с коронавирусом в значительной степени влияет и на летный график наших клиентов, обслуживанием которых занимается авиакомпания Xfly", - сказал Тоомас Уйбо. "На данный момент еще рано говорить, в каком объеме придется уменьшить количество рейсов, но проблема имеет место и мы активно занимаемся ее решением".

Вчера авиакомпания SAS, один из крупнейших заказчиков Xfly, объявила, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом не сможет достичь поставленных на 2020 год целей. В связи со снижением спроса на полеты авиакомпания SAS вынуждена в целях экономии средств уменьшить количество своих рейсов на короткие расстояния.

Это означает, что из-за отмены части рейсов, авиакомпания сможет сэкономить на закупках топлива, сборах аэропортов и прочих налогов. Кроме того, SAS остановила набор нового персонала, большинство крупных проектов заморожено на неопределенный срок. Представители авиакомпании не исключают возможных сокращений работников.