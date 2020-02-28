Эстонская студентка в Милане: в магазинах пустые полки, в аптеках закончились медицинские маски, все ищут "врагов народа"

Одно дело, когда ты смотришь новости о каких-то печальных событиях, переживаешь, сочувствуешь, но понимаешь, что все это происходит далеко от того места, где ты сейчас находишься. Но совсем другие чувства испытываешь, когда в реальности оказываешься в эпицентре событий. Так случилось и с распространением коронавируса на территории Северной Италии, где я сейчас нахожусь по учебе.

21 февраля из местных новостей я узнала, что коронавирус добрался-таки до Италии. Сообщалось, что в регионе Венето, в городе Во-Эуганео, от опасного вируса скончался первый человек. Стоит отметить, что после этого сообщения никакой паники среди местного населения не наблюдалось, так как СМИ утверждали, что инфекция под полным контролем, а город, где выявлен первый заболевший, на карантине. Но утром 22 февраля коронавирус был подтвержден уже в Ломбардии, а через несколько часов добрался и до Милана. Через какое-то время тревожные сообщения стали поступать и из других городов северной Италии: коронавирус подтвердили в Турине, Флоренции, Генуе, Пьяченце и окрестностях Болоньи.