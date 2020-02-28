Эстонская студентка в Милане: в магазинах пустые полки, в аптеках закончились медицинские маски, все ищут "врагов народа"

Самое ужасное, что вовсю проявляется ксенофобия. Я сама видела, как одна пожилая итальянка напала на арабку, обзывая ее проституткой и обвиняя в распространении коронавируса. Итальянка уже было замахнулась на испуганную арабку своей тростью, но, к счастью, ее остановил один прохожий.
Я не знаю, что будет дальше. Мне кажется, что здесь сейчас все больше заняты поиском виновных, чем решением проблемы. Все хотят найти “врага народа”, ответственного за распространение опасного вируса. Но я искренне надеюсь, что Италия справится и все это скоро закончится.
Важное из итальянских новостей:
● Все образовательные учреждения (от детских садов до университетов) закрыты до 2 марта.
● Закрыты все спортивные залы, бассейны, кино, клубы и театры
● Отменены все крупные публичные мероприятия (включая знаменитый Венецианский карнавал)
● Без особого разрешения запрещено покидать или посещать определенные регионы страны, объявленные особо опасными.
● Рестораны, пабы и бары должны быть закрыты с 18:00 до 06:00. Однако даже в дневное время очень многие места общественного питания закрыты.
● Государственные границы открыты, но проводятся проверки здоровья в поездах, автобусах и аэропортах. Кроме того, некоторые страны ввели особые меры безопасности для лиц, прибывающих из Италии — от дополнительных проверок на здоровье и помещением на карантин до 14 дней, так и до отмены авиасообщения.
● Местные жители получают очень противоречивую информацию — кто должен пройти контроль, а кто нет.
● Магазины могут работать, но не впускать покупатель в само здание, а оформляя заказ по телефону или через интернет.
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