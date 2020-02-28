28.02.2020, 21:22

Эстонская студентка в Милане: в магазинах пустые полки, в аптеках закончились медицинские маски, все ищут "врагов народа"

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Эстонская студентка в Милане: в магазинах пустые полки, в аптеках закончились медицинские маски, все ищут "врагов народа"
Foto: erakogu, Reisijuht

Мерлин Пагги (22 года) учится в магистратуре Таллиннского Технического университета (TalTech) на факультете логистики. Но недавно по программе обмена студентами Erasmus+ она уехала на несколько месяцев в Милан, где продолжает учиться в Политехническом университете. Как известно, север Италии является сейчас очагом коронавируса в Европе. Мерлин решила рассказать о ситуации в городе, пишет Reisijuht.

Одно дело, когда ты смотришь новости о каких-то печальных событиях, переживаешь, сочувствуешь, но понимаешь, что все это происходит далеко от того места, где ты сейчас находишься. Но совсем другие чувства испытываешь, когда в реальности оказываешься в эпицентре событий. Так случилось и с распространением коронавируса на территории Северной Италии, где я сейчас нахожусь по учебе.

21 февраля из местных новостей я узнала, что коронавирус добрался-таки до Италии. Сообщалось, что в регионе Венето, в городе Во-Эуганео, от опасного вируса скончался первый человек. Стоит отметить, что после этого сообщения никакой паники среди местного населения не наблюдалось, так как СМИ утверждали, что инфекция под полным контролем, а город, где выявлен первый заболевший, на карантине. Но утром 22 февраля коронавирус был подтвержден уже в Ломбардии, а через несколько часов добрался и до Милана. Через какое-то время тревожные сообщения стали поступать и из других городов северной Италии: коронавирус подтвердили в Турине, Флоренции, Генуе, Пьяченце и окрестностях Болоньи.

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23 февраля новости о коронавирусе заполонили первые страницы всех местных газет и интернет-порталов. Каждые 10-15 минут ситуация менялась, появлялись все новые и новые подтверждения о заразившихся людях. Никто не мог поверить в то, что происходит. Итальянцы разделились на два больших лагеря: одни думали, что СМИ слишком раздувают ситуацию с коронавирусом, другие начинали биться в панике.

Каждый третий житель Милана стал закрывать лицо — в ход шли не только медицинские маски, но и строительные маски, шарфы, края пальто, платки и просто куски каких-то тряпок. Однако много было и тех, кто вообще ничего на лицо не надевал и всем видом излучал спокойствие.

В разговорах с местными сразу было понятно их отношение к происходящему: были те, кто, не успев сказать “привет”, сразу оповещал последние известия о распространении коронавируса, рассказывая, кто умер и где. А были и те, кто на вопрос об опасной инфекции шутил: “Коронавирус? Нет, не слышал!” Однако все из моих знакомых, у кого была возможность куда-то уехать, покинули Милан в первые же дни.

На данный момент кажется, что люди не знают, чего ожидать и готовятся к худшему. Это я поняла, когда утром в понедельник обнаружила пустые полки в магазинах сети Esselunga — ничего подобного я никогда не видела и даже не представляла, что такое возможно. Нет элементарных продуктов питания: риса, пасты, макарон, консервов, овощей и фруктов. Не лучше обстоит дело и с мясом и рыбой. Если продавцы что-то и доносят на полки, это сразу же расхватываю посетители.

Другая проблема — медицинские маски. В аптеках Милана их не достать. Их просто нет ни в маленьких, ни в больших аптеках — нигде нет! И никто не знает, когда они появятся. Но практически сразу же после исчезновения масок из аптек они появились в продаже у местных цыган. В обычной ситуации все бы посмеялись на тем дурачком, кто покупает что-то у цыган. Но тут явно не до смеха, учитывая, что на сайте "Amazon" маски уже вовсю продают по 200 евро за штуку. Поэтому я попросила прислать мне медицинские маски из Эстонии, где с этим пока попроще.

Многие магазины снизили свои цены вплоть до 90%, что намного дешевле, чем в “Черную пятницу” или период после Нового года, когда в Италии наступает время хороших скидок. Так что "сейчас в Милане лучшее время для шопинга“ — это одна из плохих шуток, распространяющихся среди местного населения.

Кроме того, как только в новостях порекомендовали как можно чаще стирать и дезинфицировать одежду, все прачечные Милана подняли цены на 2-3 евро.

На улицах крайне мало людей. Это тот редкий случай, когда можно сфотографировать на фоне Дуомо без толп туристов. Если обычно улицы Милана напоминают эстонскую столицу во время Певческого праздника, то сейчас город можно сравнить с первой половиной рабочего дня в феврале в Таллинне. Даже машин в Милане стало меньше! Людей практически нет ни в автобусах, ни в трамваях, ни в метро.

Самое ужасное, что вовсю проявляется ксенофобия. Я сама видела, как одна пожилая итальянка напала на арабку, обзывая ее проституткой и обвиняя в распространении коронавируса. Итальянка уже было замахнулась на испуганную арабку своей тростью, но, к счастью, ее остановил один прохожий.

Я не знаю, что будет дальше. Мне кажется, что здесь сейчас все больше заняты поиском виновных, чем решением проблемы. Все хотят найти “врага народа”, ответственного за распространение опасного вируса. Но я искренне надеюсь, что Италия справится и все это скоро закончится.

Важное из итальянских новостей:


● Все образовательные учреждения (от детских садов до университетов) закрыты до 2 марта.
● Закрыты все спортивные залы, бассейны, кино, клубы и театры
● Отменены все крупные публичные мероприятия (включая знаменитый Венецианский карнавал)
● Без особого разрешения запрещено покидать или посещать определенные регионы страны, объявленные особо опасными.
● Рестораны, пабы и бары должны быть закрыты с 18:00 до 06:00. Однако даже в дневное время очень многие места общественного питания закрыты.
● Государственные границы открыты, но проводятся проверки здоровья в поездах, автобусах и аэропортах. Кроме того, некоторые страны ввели особые меры безопасности для лиц, прибывающих из Италии — от дополнительных проверок на здоровье и помещением на карантин до 14 дней, так и до отмены авиасообщения.
● Местные жители получают очень противоречивую информацию — кто должен пройти контроль, а кто нет.
● Магазины могут работать, но не впускать покупатель в само здание, а оформляя заказ по телефону или через интернет.

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