Эстонская студентка в Страсбурге: живу во Франции, а на занятия спортом и в магазин хожу в Германию

Преподаватели перегружены работой, а студенты в стрессе



Незаметно настал апрель и так же незаметно прошел. Время как будто остановилось, а жизнь все еще продолжалась. К началу месяца все, кто мог, уже уехали. В общежитии остались только те, кому не удалось уехать домой. В большинстве это были студенты из стран, границы которых были закрыты даже для своих — итальянцы, африканцы и мексиканцы.



Первая неделя на карантине Катарина Гриб

Апрель был самым сложным периодом — наступил пик пандемии — и даже поход за продуктами иногда заставлял нервничать. Было введено ограничение на выход на улицу “не по серьезным причинам” как, например, прогуляться или побегать… так что гулять я ходила не часто. В скором времени учебная работа стала тормозиться — ведь профессора тоже люди… Консультации стали происходить все реже и часто бывали не очень информативными. Вместе с этим падала и мотивация у студентов. В середине апреля я решила уехать домой, но мой рейс был отменен, поскольку самолеты просто не летали.