Эстонская студентка в Страсбурге: живу во Франции, а на занятия спортом и в магазин хожу в Германию

Катарина Гриб, студентка 4 курса архитектурного факультета Таллиннского университета прикладных наук, приняла участие в программе обмена Erasmus+. Весенний семестр третьего года обучения она провела в Национальном институте прикладных наук Страсбурга (INSA). Первую часть семестра она осваивала французский язык, но пандемия, начавшаяся в середине марта, изменила планы.
Перед пандемией мне посчастливилось полтора месяца — весь февраль и половину марта — пожить обычной студенческой жизнью, перемещаясь между университетом, языковой школой и встречами с друзьями. На второй неделе марта вся университетская жизнь перешла в интернет и начались новые проблемы, на этот раз — виртуальные. Французское правительство издало указ о закрытии школ, баров и магазинов. Закон подлости нас не подвел — долгожданные мероприятия моего нового курса были запланированные именно на выходные перед приходом пандемии. В это же время Франция закрыла границы и ввела правила самоизоляции, нарушения которых карались штрафом. К этому времени студенты в панике собирали вещи, и уезжали домой, а те, кому уже было поздно куда-либо бежать, просто безысходно сидели дома. Я была в числе последних. До мая нам можно было гулять только по часу в день в радиусе 1 км от дома и перед каждым выходом из общежития мы должны были заполнять анкету с вопросами “кто, куда, когда и зачем”.
Преподаватели перегружены работой, а студенты в стрессе
Незаметно настал апрель и так же незаметно прошел. Время как будто остановилось, а жизнь все еще продолжалась. К началу месяца все, кто мог, уже уехали. В общежитии остались только те, кому не удалось уехать домой. В большинстве это были студенты из стран, границы которых были закрыты даже для своих — итальянцы, африканцы и мексиканцы.
Апрель был самым сложным периодом — наступил пик пандемии — и даже поход за продуктами иногда заставлял нервничать. Было введено ограничение на выход на улицу “не по серьезным причинам” как, например, прогуляться или побегать… так что гулять я ходила не часто. В скором времени учебная работа стала тормозиться — ведь профессора тоже люди… Консультации стали происходить все реже и часто бывали не очень информативными. Вместе с этим падала и мотивация у студентов. В середине апреля я решила уехать домой, но мой рейс был отменен, поскольку самолеты просто не летали.
Вместо учебной практики в Португалии — прозябание в комнате общежития
В апреле у нас была запланирована неделя практики в Португалии, но, в итоге, чемодан так и остался лежать под кроватью. В INSA такие выездные практики проводятся ежегодно. На мой взгляд, это очень удачный учебный подход для студентов архитектурных факультетов. С одной стороны — полноценный отдых, с другой — насыщенная учебная программа по истории культуры и архитектуры. По традиции после практики студенты делают на память маленькие календарики или журналы с рисунками и фотографиями из поездки. К сожалению, в моем университете такая “смотровая” практика проводится раз в четыре года.
Изоляция поспособствовала изучению итальянского языка
Самоизоляция проходила спокойно, в основном — перед экраном компьютера. Там можно было и “на учебу сходить” и “с друзьями встретиться”. Все было прекрасно до того момента, как в один день моя рутина не была прервана — компьютер больше не включался. На носу была защита моего проекта и других учебных работ. Разобравшись, в чем проблема, и проклиная все “яблочные” товары, я заказала новый адаптер по “экспресс” почте Франции…и стала ждать.
За эти три (!) “экспресс недели” я выпала из университетской и всей виртуально-социальной жизни. Однако это имело и свои преимущества. Оказывается, жизнь в изоляции без компьютера тоже есть. Делать было нечего — пришлось “по старинке” искать живых здоровых людей в радиусе одного километра. Сейчас это звучит смешно, но тогда после первой недели в полном одиночестве в 9 квадратных метрах было уже не до смеха. Так я познакомилась со своими соседями, с которыми виделась и раньше, но до общения дело не доходило. Все они были итальянцами, так что не удивительно, что общались мы всегда на кухне за приготовлением пасты (а не макарон!). Так началось мое богатое вином и итальянской кухней “карантинное приключение”. Нам было весело даже в изоляции — мы переиграли во все настольные игры, пересмотрели все возможные фильмы и переслушали все виниловые пластинки. Всегда было с кем поболтать или выйти во двор на свежий воздух… и этот нескончаемый карантин уже не казался таким пугающим. Общение с итальянцами дало свои плоды — после месяца в итальянской компании я начала понимать их язык. Мне было интересно его слушать и сравнивать с французским, так как многие слова были схожи.
Возвращение к жизни
Настал долгожданный май, и всем уже не терпелось вернуться к обычной жизни…или хотя бы просто сходить в парикмахерскую, им, к слову, дали разрешение открыться раньше всех. Магазины, универмаги и разнообразные салоны тоже стали потихоньку открываться. По началу — осторожно — впуская лишь несколько посетителей за раз. Гулять теперь можно было везде и сколько душе угодно, чем все в первый же день и занялись, чтобы только больше не сидеть дома.
К началу июня были открыты почти все общественные места, кроме общепита. Учитывая тот факт, что во французской культуре посещение баров входит в норму ежедневного расписания, с их открытием тянули время максимально долго. Но скоро кафе, бары и рестораны все-таки открыли вновь свои двери, и жители города сразу же заполнили все свободные столики на уличных террасах. При первой возможности мы с соседями также с большой радостью пошли в кафе — сидеть дома не хотелось совершенно. После такой длительной изоляции хотелось использовать любую возможность, чтобы не сидеть дома.
Закупка на границе “по-французски”
Граница открылась 15-го июня, в Германии же немного раньше. Приграничный немецкий город Кель важен французам так, как Икла или Валка для эстонцев. Французы едут в Кель за табаком, поскольку разница в цене ощутима. В Кель можно было добраться по Европейскому мосту даже пешком — на это потребуется полчаса, а на велосипеде или на трамвае всего 7–10 минут. В Германию было намного выгоднее ездить за продуктами, косметикой и за всякими мелочами для дома. Иногда я каталась на велосипеде вдоль немецкого берега реки, откуда было хорошо видно ту же панораму, как из моего окна, только немного ближе.
В июле в город вернулась ночная жизнь — открылись танцевальные клубы. Туда можно было попасть только заранее бронируя столик — из-за мер безопасности танцевальный зал был разделен на маленькие зоны и у каждого столика была своя зона для танцев. В середине месяца окончательно наладилось расписание поездов, и люди стали ездить на прогулки по другим городам. Тогда я решила посетить маленький исторический город Кольмар всего в 25 минутах езды от Страсбурга.
Борьба старых привычек и новых обязанностей
В общественном транспорте было обязательно носить маску — без нее не впускали даже на вокзал. Во Франции к этому правилу жители относились серьезно. По совету моей преподавательницы, я решила посетить известный всем швейцарский город Базель, находящийся в часе езды от нас. Приехав туда, мне показалось, что я очутилась в другом мире — там никто не носил маски и не соблюдал никаких мер предосторожности. Там я заметила, что ношение маски и “параноидальное” сохранение дистанции для меня стало уже нормой.
В июле в старом городе наконец-то вновь стали появляться туристы. Погода была очень жаркой — в полдень доходило до +35 градусов. Летняя погода началась уже во время изоляции в апреле, но возможности ей насладиться не было. В начале года мне не удалось близко познакомиться с городом, поэтому летом при каждой возможности я совершала прогулки по городу, выискивая архитектурные сокровища. Я также вспомнила про свою ученическую карту, с которой могла бесплатно посетить любой музей — начиная от музея скульптур Страсбургского собора до музея искусств Вуду (voodoo). К этому времени в городе уже проводились разные уличные мероприятия, например, световые шоу. Однако, при большом скоплении людей, необходимо было носить маску даже на улице.
Обратно домой
Билет домой был куплен на конец июля, когда ситуация во Франции стала резко ухудшаться. Я добралась до Эстонии за несколько дней до того, как для всех приехавших из Франции снова стал действовать двухнедельный карантин. Повезло тем, кто успел посетить Францию в июле, когда ограничений, связанных с пандемией, практически не было. С начала августа ношение маски было обязательным даже на улице.
Несмотря на то, что пандемия внесла свои поправки в мою жизнь во Франции, я все равно не жалею о своем решении остаться там до середины лета. Конечно, это было немного экстремально для первого учебного обмена, но тем интереснее оно было.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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