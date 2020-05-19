Эстонская турфирма признана неплатежеспособной. Департамент обещает возврат денег за путевки

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит туристов, купивших путевки в турфирме Fix Ideed Estonia, но не получивших должных услуг, написать заявление о возврате денежных средств. Для подачи заявления нужно заполнить соответствующую форму, подписать ее и отправить не позднее 14 июня 2020 года по электронной почте reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10142 Tallinn. Форму для заявления можно найти ЗДЕСЬ.

Заявления, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут.

У туристической компании AS Fix Ideed Estonia есть действующий залог в размере 35 000 евро, выданный Salva Kindlustuse AS.

Залог туристической компании используется с целью возвращения туристов из-за границы, организации необходимого проживания в гостиницах до вылета домой, выплаты компенсации за отмену поездки, а также возврата денег за неиспользованную подарочную карту.