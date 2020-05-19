19.05.2020, 10:02

Эстонская турфирма признана неплатежеспособной. Департамент обещает возврат денег за путевки

 (1)
EST
Tel Aviv rand
Tel Aviv randFoto: Jaanus Lensment

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора инициировал рассмотрение дела об использовании залога турфирмы AS Fix Ideed Estonia (регистрационный номер: 10892910). По данным Департамента, данная туристическая компания не может выполнить свои обязательства перед путешественниками в силу своей неплатежеспособности, пишет Ärileht.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит туристов, купивших путевки в турфирме Fix Ideed Estonia, но не получивших должных услуг, написать заявление о возврате денежных средств. Для подачи заявления нужно заполнить соответствующую форму, подписать ее и отправить не позднее 14 июня 2020 года по электронной почте reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10142 Tallinn. Форму для заявления можно найти ЗДЕСЬ.

Заявления, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут.

Читайте также:

У туристической компании AS Fix Ideed Estonia есть действующий залог в размере 35 000 евро, выданный Salva Kindlustuse AS.

Залог туристической компании используется с целью возвращения туристов из-за границы, организации необходимого проживания в гостиницах до вылета домой, выплаты компенсации за отмену поездки, а также возврата денег за неиспользованную подарочную карту.

Департамент советует всем клиентам турфирмы, кто оплатил путевку кредитной карточкой, связаться со своим банком и узнать возможности аннулирования платежа.

Если при покупке путевки клиенты оформили дополнительную страховку от срыва путешествий, следует обратиться в свою страховую компанию и узнать, является ли неплатежеспособность турфирмы страховым случаем.

К сожалению, купленные отдельные туристические услуги (например, авиабилет или только проживание) не возмещаются за счет залога туристической компании.

Читайте также: