Эстонские предприниматели о помощи турсектору: "Деньги закончились за 26 минут. Это издевательство!"

“Когда на этой неделе появилась новость о сокращении бюджета, мы никак не отреагировали. Во-первых, времени было мало, и потом, жизнь во время пандемии показала, что все наши обращения к государству остаются без ответа. Нам дали четко понять, что туризм не хотят поддерживать, что для политиков это не такая уж и важная отрасль экономики”, — добавила Айре Тоффер.
"Они не понимают, что в спа-отелях намного больше персонала, чем в обычных гостиницах. А это означает, что у нас значительно больше расходов, чем в простых отелях. Предприниматели, которые должны были в течение 10 месяцев работать в условиях ограничений, просто опускают руки”, — заявила глава Союза СПА Эстонии.
Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA): тот, кто разработал такую систему, должен нести ответственность
Вице-президент EVEA Марина Каас сама была одной из тех, кто вчера утром пытался подать заявление о получении компенсации. Пробовала несколько раз, но все безуспешно. ”
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