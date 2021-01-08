Эстонские предприниматели о помощи турсектору: "Деньги закончились за 26 минут. Это издевательство!"

Вчера утром, через 26 минут после начала приема заявлений о получение компенсации, на странице EAS в интернете появилось сообщение, что субсидии для туристических предприятий закончились.

“Прием заявок закрыт, поскольку запрошенная сумма поданных заявлений уже полностью исчерпала бюджет”.

Подать заявление о компенсации мог любой предприниматель туристического сектора Эстонии. Прием заявок был открыт 7 января 2021 года в 09:00 утра. И закрыт в 09:26. Бюджет компенсаций, утвержденный Министерством экономики и коммуникаций, составил 2,1 млн евро. Как утверждает EAS, заявок было так много, что за 26 минут размер запрошенных субсидий превысил запланированный бюджет в 2.5 раза.

Изначально правительство Эстонии планировало выделить турсектору 4,1 млн евро, но в последний момент было решено сократить сумму вдвое.