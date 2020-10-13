Эстонские тропы здоровья призывают детей и молодежь двигаться как минимум один час в день

Факторов влияющих на физическую активность детей, множество: это может быть пример семьи и друзей, окружающая среда, а также наличие и доступность возможностей для движения. Недостаточное движение детей и молодежи влияет на вес тела, на настроение, на успеваемость в учебе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует как минимум 60 минут умеренной физической активности в день, однако, согласно опубликованному в прошлом году Институтом развития здоровья (TAI) исследованию поведения школьников, связанного со здоровьем, соответствующую физическую активность проявляют лишь 16% школьников в возрасте от 11 до 15 лет.

“Поскольку необходимые для подвижного образа жизни навыки и способности не развиваются сами собой, важно их развивать уже в раннем детском возрасте и проявлять в этом деле последовательность. Таким образом важно наличие имеющих специальное образование профессиональных учителей по физической культуре не только в школах, но и в детских садах”, — комментирует старший специалист по вопросам детей и молодежи Института развития здоровья Элис Хаав. Кроме того, важно обеспечивать детям и молодежи возможность участия в различных кружках, связанных с движением и спортом, где ими занимаются тренеры, имеющие специальную подготовку. “Целью является не воспитание с младых ногтей спортсменов высоких достижений, а прививание детям различных двигательных навыков, предложение разнообразного опыта, связанного с физической активностью — это помогало бы им и в дальнейшем сохранять активность и получать удовольствие от движения”, — добавляет Хаав.