13.10.2020, 14:15

Эстонские тропы здоровья призывают детей и молодежь двигаться как минимум один час в день


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Эстонские тропы здоровья призывают детей и молодежь двигаться как минимум один час в день
Foto: Rene Suurkaev

Сегодня целевое учреждение “Эстонские тропы здоровья” (Eesti Terviserajad) запускает кампанию, стимулирующую детей и молодежь больше двигаться — как минимум один час в день. В рамках кампании детским садам и общеобразовательным школам со всей Эстонии предлагается принять участие в конкурсе творческих работ на тему подвижного образа жизни. 50 участникам, при поддержке банка Swedbank, будут подарены внутренние тропы здоровья.

Факторов влияющих на физическую активность детей, множество: это может быть пример семьи и друзей, окружающая среда, а также наличие и доступность возможностей для движения. Недостаточное движение детей и молодежи влияет на вес тела, на настроение, на успеваемость в учебе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует как минимум 60 минут умеренной физической активности в день, однако, согласно опубликованному в прошлом году Институтом развития здоровья (TAI) исследованию поведения школьников, связанного со здоровьем, соответствующую физическую активность проявляют лишь 16% школьников в возрасте от 11 до 15 лет.

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“Поскольку необходимые для подвижного образа жизни навыки и способности не развиваются сами собой, важно их развивать уже в раннем детском возрасте и проявлять в этом деле последовательность. Таким образом важно наличие имеющих специальное образование профессиональных учителей по физической культуре не только в школах, но и в детских садах”, — комментирует старший специалист по вопросам детей и молодежи Института развития здоровья Элис Хаав. Кроме того, важно обеспечивать детям и молодежи возможность участия в различных кружках, связанных с движением и спортом, где ими занимаются тренеры, имеющие специальную подготовку. “Целью является не воспитание с младых ногтей спортсменов высоких достижений, а прививание детям различных двигательных навыков, предложение разнообразного опыта, связанного с физической активностью — это помогало бы им и в дальнейшем сохранять активность и получать удовольствие от движения”, — добавляет Хаав.

Исполнительный директор целевого учреждения “Эстонские тропы здоровья” (Eesti Terviserajad) Ало Лыоке сказал, что задача и ответственность родителей и всех нас как примера заключается в том, чтобы познакомить детей и молодежь с возможностями для движения, стимулировать их отрываться от дивана и смартфона и регулярно двигаться. “К счастью, в Эстонии есть много организаций, таких как TÜ Liikumislabor, которые предлагают школам, ученикам, учителям и родителям идеи и решения, как заставлять детей больше двигаться и меньше сидеть. Дети, ведущие здоровый образ жизни, стимулируют двигаться всю семью — и мы надеемся встречаться с ними уже на свежем воздухе, на тропах здоровья”, — добавил он.

Частью кампании, посвященной подвижному образу жизни, станет конкурс творческих работ — принять в нем участие приглашаются детские сады и общеобразовательные школы со всей Эстонии. Для участия в конкурсе школа или детский сад должны представить творческую работу на тему “Давайте двигаться” не позднее 13 ноября. Среди всех, ко примет участие в конкурсе, будут выбраны 50 детских садов и школ, которые в знак благодарности, при поддержке Swedbank, получат игровую внутреннюю тропу здоровья — на таких тропах движение, учебная деятельность и радость от игры идут рука об руку и станут естественной частью каждого дня. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте terviserajad.ee/hakkame-liikuma.

По инициативе Эстонских троп здоровья в учреждениях, офисах, школах и детских садах по всей Эстонии уже проложено 80 внутренних троп здоровья, которые ежедневно используют более 70 000 человек. По словам исполнительного директора целевого учреждения “Эстонские тропы здоровья” (Eesti Terviserajad), игровые внутренние тропы здоровья, расположенные в помещениях общего пользования школы или детского сада, стимулируют детей двигаться и дают новые знания.

Целевое учреждение “Эстонские тропы здоровья” было создано в 2005 году компаниями Merko Ehitus, Swedbank и Eesti Energia. К настоящему моменту “Эстонские тропы здоровья” оказывают наибольшее воздействие на привычки жителей Эстонии, связанные с подвижным образом жизни. Всего в Эстонии более 1100 км троп здоровья, которые используются круглый год и которые посещаются приблизительно 5,5 миллиона раз в год. Их обслуживанием занимается команда из 200 человек.

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