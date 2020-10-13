Эстонские тропы здоровья призывают детей и молодежь двигаться как минимум один час в день

Исполнительный директор целевого учреждения “Эстонские тропы здоровья” (Eesti Terviserajad) Ало Лыоке сказал, что задача и ответственность родителей и всех нас как примера заключается в том, чтобы познакомить детей и молодежь с возможностями для движения, стимулировать их отрываться от дивана и смартфона и регулярно двигаться. “К счастью, в Эстонии есть много организаций, таких как TÜ Liikumislabor, которые предлагают школам, ученикам, учителям и родителям идеи и решения, как заставлять детей больше двигаться и меньше сидеть. Дети, ведущие здоровый образ жизни, стимулируют двигаться всю семью — и мы надеемся встречаться с ними уже на свежем воздухе, на тропах здоровья”, — добавил он.
Частью кампании, посвященной подвижному образу жизни, станет конкурс творческих работ — принять в нем участие приглашаются детские сады и общеобразовательные школы со всей Эстонии. Для участия в конкурсе школа или детский сад должны представить творческую работу на тему “Давайте двигаться” не позднее 13 ноября. Среди всех, ко примет участие в конкурсе, будут выбраны 50 детских садов и школ, которые в знак благодарности, при поддержке Swedbank, получат игровую внутреннюю тропу здоровья — на таких тропах движение, учебная деятельность и радость от игры идут рука об руку и станут естественной частью каждого дня. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте terviserajad.ee/hakkame-liikuma.
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