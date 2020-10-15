Эстонские турфирмы: вероятность заразиться COVID-19 во время путешествий в несколько раз меньше, чем при нахождении дома(12)
Согласно статистике Департамента здоровья Эстонии, в сентябре в нашей стране было выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом, из которых только 60 случаев были связаны с поездками за границу. Эти данные показывают, что заболевших в результате путешествий в 18,5 раза меньше, чем среди людей, не покидавших границы страны. Союз туристических фирм Эстонии считает, что предоставление безопасных, контролируемых и ответственных туристических услуг является наиболее важным для минимизации риска распространения вируса в нашем государстве.
Назван общий диагноз детей, потерявших сознание на линейке
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Ждал помощи три дня: россиянин выжил после нападения медведя
Он все знал: младенца из шкафа тайно подкармливал 13-летний брат