15.10.2020, 07:00

Эстонские турфирмы: вероятность заразиться COVID-19 во время путешествий в несколько раз меньше, чем при нахождении дома

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EST 16
Эстонские турфирмы: вероятность заразиться COVID-19 во время путешествий в несколько раз меньше, чем при нахождении дома
Photo by Sergey Zolkin on Unsplash

Согласно статистике Департамента здоровья Эстонии, в сентябре в нашей стране было выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом, из которых только 60 случаев были связаны с поездками за границу. Эти данные показывают, что заболевших в результате путешествий в 18,5 раза меньше, чем среди людей, не покидавших границы страны. Союз туристических фирм Эстонии считает, что предоставление безопасных, контролируемых и ответственных туристических услуг является наиболее важным для минимизации риска распространения вируса в нашем государстве.

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, статистика ясно показывает, что среди путешествующих людей фиксируется намного меньше случаев заражения коронавирусом, чем внутри страны, где опасный вирус распространяется в довольно быстрых темпах от человека к человеку.

“Фактические цифры подтверждают, что утверждения о том, что массовый туризм является основным виновником распространения вируса, не соответствуют действительности”, — сказала Лугус. “На улицах, в магазинах и в других местах Эстонии вирус распространяется значительно больше через тесные контакты жителей нашей страны”.

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В сентябре на пограничных пунктах Эстонии тесты сдали 13 623 человека. Только в 60 случаях был обнаружен коронавирус. Таким образом, в сентябре уровень заражения людей, вернувшихся из-за границы, составил 0,440%. В этот же период тесты сдали и 74 732 жителя Эстонии, не покидавших границ страны — среди них коронавирус был диагностирован в 1117 случаях, что составляет 1,495% от числа протестированных.

Результаты тестов, проведенных в сентябре *


Где и кого тестировали (в том числе повторные тесты)  Всего  Позитивный результат Доля      позитивных тестов
Погранпункты (прибывающие из-за границы люди) 

 13623

          60      0.440%
Другие места в Эстонии (не связанные с путешествиями люди)  74732       1117      1.495%
Всего в Эстонии  88355       1177      1.332%

* Источник: Департамент здоровья Эстонии от 06.10.2020

“Исследования показывают, что уровень заражения при постоянном нахождении в Эстонии более чем в три раза выше, чем среди людей, вернувшихся из поездок за границу. 5 октября профессор Ирья Лутсар написала в издании Postimees, что с эпидемиологической точки зрения рейсы с пересадками намного опаснее, чем прямые полеты. Отпуск и солнце положительно влияют на иммунную систему, и во многих местах отдыха уровень заражения не выше, чем в Эстонии ”, — пояснила Лугус.

“Очень большая часть жителей Эстонии отложила свои поездки до лучших времен. Вероятно, подавляющее большинство семей решили остаться в Эстонии на предстоящие школьные каникулы. Сегодня мы говорим не о массовом туризме, а о том, как предложить самые безопасные, контролируемые и ответственные туристические услуги людям, которые хотят путешествовать”, — добавила Лугус.

Департамент здоровья заверил Союз туристических фирм Эстонии, что с туроператором, забронировавшим чартерный рейс, сразу свяжутся, если у кого-то из пассажиров рейса будет обнаружен коронавирус. Если с компанией никто из Департамента по этому поводу не связался, это означает, что заражений на этих рейсах выявлено не было. Крупные туристические компании Novatours и TEZ Tour подтверждают, что среди пассажиров чартерных рейсов не было ни одного заболевшего COVID-19.

Согласно решению министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, независимо от уровня заражения беспрепятственно можно летать из Таллинна только во Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Лондон, Ригу и Варшаву. Для туристических компаний это решение означала ужесточение ограничений и отмену уже запланированных туристических поездок в Турцию. Канцлер юстиции Юлле Мадисе рекомендовала Союзу туристических фирм Эстонии обратиться в административный суд, чтобы оспорить директиву.

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