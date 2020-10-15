Эстонские турфирмы: вероятность заразиться COVID-19 во время путешествий в несколько раз меньше, чем при нахождении дома

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, статистика ясно показывает, что среди путешествующих людей фиксируется намного меньше случаев заражения коронавирусом, чем внутри страны, где опасный вирус распространяется в довольно быстрых темпах от человека к человеку.

“Фактические цифры подтверждают, что утверждения о том, что массовый туризм является основным виновником распространения вируса, не соответствуют действительности”, — сказала Лугус. “На улицах, в магазинах и в других местах Эстонии вирус распространяется значительно больше через тесные контакты жителей нашей страны”.

В сентябре на пограничных пунктах Эстонии тесты сдали 13 623 человека. Только в 60 случаях был обнаружен коронавирус. Таким образом, в сентябре уровень заражения людей, вернувшихся из-за границы, составил 0,440%. В этот же период тесты сдали и 74 732 жителя Эстонии, не покидавших границ страны — среди них коронавирус был диагностирован в 1117 случаях, что составляет 1,495% от числа протестированных.