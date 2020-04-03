Эстонские туристы в Индии не приняли всерьез рекомендации по возвращению домой. А теперь обстановка там накалилась до предела

Сколько человек обратилось к вам за помощью?
Мы помогаем не только тем, кто оказался в Индии, но и в близлежащих странах — Бангладеше, Малайзии, Непале, Сингапуре и на Шри-Ланке. Поэтому, если учитывать звонки и электронные письма, то, наверное, было около 100 человек. Точное число не могу сказать, потому что все силы нашего посольства сейчас брошены на борьбу с кризисом. Приоритетом, конечно, является помощь гражданам Эстонии.
Поскольку в Индии закрыты государственные границы и воздушное пространство, прекращено движение пассажирских поездов и перекрыты автомобильные трассы, нам пришлось серьезно понервничать из-за того, как обеспечить наших граждан необходимым транспортом и доставить их в аэропорты. Главная проблема состоит в том, что расстояния здесь очень большие. У всех государств Европейского союза есть в Индии посольства. Мы тесно сотрудничаем между собой. Например, при содействии посольства Франции, организовавшего перевозку своих граждан с севера Индии, мы помогли попасть в этот спецавтобус и 2 гражданам Эстонии, которые благополучно прибыли в Дели и теперь ждут своего вылета. Билет на самолет мы помогли им приобрести благодаря нашему сотрудничеству с посольством Финляндии.
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