Эстонские туристы в Индии не приняли всерьез рекомендации по возвращению домой. А теперь обстановка там накалилась до предела

Как много эстоноземельцев сейчас находится в Индии? Как они отреагировали на призыв МИДа Эстонии незамедлительно возвращаться домой?

Так как никто не использует возможность внесения изменений в национальный реестр относительно своего места жительства, то довольно сложно назвать точное число жителей Эстонии, находящихся на данный момент в Индии. Кроме того, не все наши граждане регистрируют свои поездки на сайте Reisi Targalt. По данным на конец февраля — начало марта, в Индии временно находилось около 70 эстоноземельцев. Но когда положение в стране в связи со вспышкой коронавируса стало резко меняться, к нам каждый день за помощью стали обращаться и те жители Эстонии, о чьем пребывании в Индии мы даже не знали.

Пляжи Гоа и ашрамы на севере Индии всегда славились популярностью среди эстонских туристов. Как нам известно, на сегодняшний день наши люди есть как в Дхарамсале, где находится резиденция Далай-ламы, так и в предгорьях Гималаев, на берегу Ганга, в городе в Ришикеше, который считается мировой столицей йоги. Эстонцев, постоянно живущих в Индии, мало, но эстонских туристов, приехавших сюда за отдыхом и развлечениями, в этом сезоне было много. Как много их было и на Шри-Ланке, делами которой также занимается посольство Эстонии в Нью-Дели.