03.04.2020, 14:11

Эстонские туристы в Индии не приняли всерьез рекомендации по возвращению домой. А теперь обстановка там накалилась до предела

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Эстонские туристы в Индии не приняли всерьез рекомендации по возвращению домой. А теперь обстановка там накалилась до предела
Scanpix, AFP

В Индии растет враждебность по отношению к иностранцам, которые, как считают местные жители, принесли в страну опасный вирус Covid-19. Как это влияет на находящихся в Индии эстонских туристов? МИД Эстонии совместно с эстонским посольством в Нью-Дели прокомментировал сложившуюся ситуацию, пишет Eesti Ekspress.

Когда конкретно и почему ситуация в Индии вышла из-под контроля в связи с пандемией коронавируса?


Еще в конце февраля у иностранных туристов в гостиницах и аэропортах Индии стали измерять температуру тела. 22 марта ввели запрет на передвижение. Но действовал он только один день и не носил строгий характер. Однако уже вечером того же дня власти Нью-Дели сообщили о продлении “тестовых” ограничений еще примерно на неделю. 24 марта в 20:00 премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди объявил о полном запрете на передвижение по всей территории Индии на 21 день. Ограничения должны были вступить в силу в течение нескольких часов после этого заявления. Получается, стратегия правительства Индии заключалось в том, чтобы ввести ограничения сначала в мягком режиме, а потом, через пару дней, сразу же перейти к более жестким правилам и комендантскому часу по всей стране. Конечно же, местные жители не были к этому готовы. Как результат, введение кризисных мер повлияло на всю Индию.

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Так как никто не использует возможность внесения изменений в национальный реестр относительно своего места жительства, то довольно сложно назвать точное число жителей Эстонии, находящихся на данный момент в Индии. Кроме того, не все наши граждане регистрируют свои поездки на сайте Reisi Targalt. По данным на конец февраля — начало марта, в Индии временно находилось около 70 эстоноземельцев. Но когда положение в стране в связи со вспышкой коронавируса стало резко меняться, к нам каждый день за помощью стали обращаться и те жители Эстонии, о чьем пребывании в Индии мы даже не знали.

Пляжи Гоа и ашрамы на севере Индии всегда славились популярностью среди эстонских туристов. Как нам известно, на сегодняшний день наши люди есть как в Дхарамсале, где находится резиденция Далай-ламы, так и в предгорьях Гималаев, на берегу Ганга, в городе в Ришикеше, который считается мировой столицей йоги. Эстонцев, постоянно живущих в Индии, мало, но эстонских туристов, приехавших сюда за отдыхом и развлечениями, в этом сезоне было много. Как много их было и на Шри-Ланке, делами которой также занимается посольство Эстонии в Нью-Дели.

К сожалению, наши туристы не прислушались к первым призывам МИДа Эстонии незамедлительно вернуться домой. Все наши рекомендации не были восприняты серьезно. А потом, к удивлению многих, ситуация поменялась. И меняется не в лучшую сторону до сих пор. Вполне объяснимо, что эстонские туристы не захотели прерывать свои отпуска в тот момент, когда здесь все было спокойно и ничто не предвещало беды. Никто не хотел тратить деньги на покупку нового авиабилета, чтоб раньше намеченного срока вернуться в Эстонию. Были и те, кто в течение нескольких недель неоднократно меняли свое решение и не могли определиться, экстренно улетать в Эстонию или все-таки остаться в Индии. Сейчас же ситуация накалена до предела, возможностей покинуть Индию практически нет, а всем оказавшимся здесь в ловушке эстоноземельцам теперь требуется отдельная справка от посольства Эстонии.

Scanpix, Foto: P. RAVIKUMAR / SCANPIX

С какими проблемами и просьбами обращались в посольство Эстонии?


Как только стали поступать первые тревожные звонки, мы стали связываться с жителями Эстонии, о чьем временном нахождении в Индии мы знали, и предупреждать их о приостановке воздушного сообщения. Возможности передвижения между государствами Европейского союза ухудшались, в Эстонии было введено чрезвычайное положение, а потом и вовсе закрылись границы. Ничего удивительного, что именно с этими вопросами и обращались в посольство: как добраться домой, визовые проблемы, карантин. К сожалению, некоторые туристы не так быстро, как следовало бы, отреагировали на аннуляцию авиарейсов и проигнорировали возможность покупки новых билетов на те немногочисленные рейсы, которые к тому времени еще выполнялись. Однако надо отметить и ответственных туристов, которые сразу же сориентировались в меняющейся ситуации и быстро приобрели себе новые обратные билеты. По нашим данным, последняя группа туристов из Эстонии прибыла в Дели 12 марта, но так как на тот момент Индия уже вводила ограничения, они были вынуждены сначала поменять план своих путешествий, а потом и вовсе купить новые билеты и вернуться раньше времени домой.

Сколько человек обратилось к вам за помощью?

Мы помогаем не только тем, кто оказался в Индии, но и в близлежащих странах — Бангладеше, Малайзии, Непале, Сингапуре и на Шри-Ланке. Поэтому, если учитывать звонки и электронные письма, то, наверное, было около 100 человек. Точное число не могу сказать, потому что все силы нашего посольства сейчас брошены на борьбу с кризисом. Приоритетом, конечно, является помощь гражданам Эстонии.

Поскольку в Индии закрыты государственные границы и воздушное пространство, прекращено движение пассажирских поездов и перекрыты автомобильные трассы, нам пришлось серьезно понервничать из-за того, как обеспечить наших граждан необходимым транспортом и доставить их в аэропорты. Главная проблема состоит в том, что расстояния здесь очень большие. У всех государств Европейского союза есть в Индии посольства. Мы тесно сотрудничаем между собой. Например, при содействии посольства Франции, организовавшего перевозку своих граждан с севера Индии, мы помогли попасть в этот спецавтобус и 2 гражданам Эстонии, которые благополучно прибыли в Дели и теперь ждут своего вылета. Билет на самолет мы помогли им приобрести благодаря нашему сотрудничеству с посольством Финляндии.

На данный момент в Индии находятся тысячи граждан Европейского союза, ожидающих своего возвращения домой. Каждая страна естественно прежде всего оказывает помощь своим гражданам, но, если, например, на эвакуационном спецрейсе есть пара свободных мест, то помогают и другим. Мы очень благодарны нашим партнерам за помощь, оказанную нашим гражданам. Работа всех представительств Европейского союза в Индии очень важна для нас, так как собственными силами и при наших ресурсах нам было бы очень сложно быть в равной степени информированными, чтобы справиться с такой кризисной ситуацией.

Примеры важности сотрудничества посольств между собой:
* Если люди купили авиабилеты без предварительных консультаций с посольством, а потом выяснилось, что транзит через какую-либо страну невозможен или закрыт.
* Если мы делаем все возможное, чтобы наши граждане попали на какой-то спецрейс, а на следующий день выясняется, что вылет самолета все же отменен.
* Если люди купили авиабилеты, а в аэропорту выяснилось, что рейс полностью распродан, и для них уже нет места.

Scanpix, REUTERS By-line:ADNAN ABIDI



Сколько сейчас граждан Эстонии, находящихся в Индии, ждут вылета домой, но пока не могут вернуться из-за сложившейся ситуации?

К настоящему времени благодаря тесному сотрудничеству между балтийскими и скандинавскими странами нам удалось вернуть домой 30 наших граждан. Они вылетели из Индии в Хельсинки 1 и 2 апреля на спецрейсах. К сожалению, для всех эстонских туристов мест на этих бортах не хватило. Сейчас самая большая группа эстоноземельцев находится на Гоа. Но Гоа — большой регион, чтобы добраться с севера на юг на машине надо несколько часов. А наши люди (около 20 человек) есть как в одной части курортного региона, так и в другой. Мы активно занимаемся и их эвакуацией — сейчас это наша главная задача. Но есть и те, кто по собственному желанию решил остаться в Индии и никуда не уезжать — как правило, у этих граждан забронированные рейсы с вылетом в апреле или мае еще не отменены. Но тревога за них все равно есть, так как никто уже не уверен, состоятся эти вылеты в ближайшие месяцы или нет.

Если сейчас кто-то все-таки решит вернуться из Индии домой, какие возможности у него на данный момент еще остались? Сколько стоит билет на спецрейс?

Возможностей, к сожалению, становится все меньше и меньше. Цены на спецрейсе разные, но меньше, чем за 500 евро в одну сторону уже не найти. Но помимо самих спецрейсов есть много других проблем. Некоторые самолеты ожидают вылета по несколько дней. Так как во всей Индии действуют жесткие ограничения на передвижение и, по сути, обязательство находиться дома, это в значительной степени затрагивает и работу аэропортов. Остановлено движение общественного транспорта, добраться до воздушных гавань очень сложно. Одно дело, что выбраться из Индии очень проблематично. А другое дело, что даже добравшись до Европы, сложно доехать до самой Эстонии, так как самолеты не летают, международные автобусные рейсы отменены, а границы закрыты. Все это требует много времени и больших финансовых затрат. Поэтому мы по-прежнему призываем наших граждан связаться с посольством Эстонии в Нью-Дели, чтобы мы могли найти лучший вариант возвращения домой. Если, конечно, сможем это сделать в сложившихся обстоятельствах.

В различных социальных сетях можно найти видео, где видно, как в Индии полицейские избивают местных жителей палками, загоняя их по домам. Сталкиваются ли наши граждане, находящиеся на данный момент в Индии, с подобными проблемами?

Насколько нам известно, граждане Эстонии в подобные драматические инциденты не попадали. Однако стоит признать, что сейчас туристам в Индии несладко. Все услуги, которые ранее предлагались (проживание, транспорт, питание), отменены или запрещены. В Индии, где проживает 1,3 миллиарда человек, коронавирус только набирает обороты. Соблюдение необходимой дистанции в таких обстоятельствах — очень большая проблема.

Здесь, как и в Европе, ситуация меняется каждый день, и, к сожалению, не в лучшую сторону. В Индии начинается лето, когда дневная температура воздуха в тени может достигать 45 градусов. Поскольку большая часть торговли сейчас парализована, а компании вынуждены приостановить свою деятельность, спрос на продукты питания и питьевую воду значительно увеличивается. А происходит это как раз в то самое время, когда поставки продовольствия серьезно нарушены из-за закрытия границ штатов и введения жестких ограничений на передвижение по всей стране.

Единственным положительным моментом во всей этой ситуации можно назвать только то, что в Нью-Дели очень сильно улучшилось качество воздуха. Мы видим действительно синее небо! В городе тишина и пустота. Как и в других крупных мировых мегаполисах, там, где раньше было не протолкнуться из-за огромных толп, сейчас нет ни души.

Какие уроки могут сделать жители Эстонии из этого кризиса?

Министерству иностранных дел и посольствам Эстонии было бы намного легче, если бы наши туристы регистрировали свои поездки и пребывание за границей на сайте Reisi Targalt. Не стоит путешествовать в дальние страны с пустыми карманами, без мобильных телефонов или других источников экстренной связи. К сожалению, налогоплательщики Эстонии не настолько богаты, чтобы оплачивать нашим гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях, обратные билеты и дополнительное проживание. МИД всегда на связи со своими представительствами по всему миру. Они всегда делают все возможное, чтобы предоставить нашим гражданам консульскую помощь, но в кризисной ситуации мы не можем консультировать каждого индивидуально. На нашей дипломатической службе не так много людей. Сто нуждающихся в помощи людей обслуживают всего три человека: посол и два дипломата. Стоит признать, что нам в этой ситуации немного повезло: все, с кем мы общались в это время, были очень понимающими и вежливыми людьми.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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