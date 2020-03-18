Эстонские туристы в Таиланде: нет смысла паниковать и биться в истерике в аэропорту. Мы решили пока остаться здесь

“Мы решили не возвращаться домой раньше времени. Кажется, что сейчас в Таиланде безопаснее, чем в Эстонии. Тем более, если сейчас вернуться, то нужно будет 2 недели пробыть в карантине”, — говорит Ханс.

По словам мужчины, местные жители очень спокойны. Меры предосторожности здесь тоже принимаются, но делается все без паники. “Всю нашу гостиницу каждый день хорошо дезинфицируют, одну лампу только моют пять человек”, — объясняет он. “Везде установлены дезинфицирующие средства для мытья рук. Мы вот только вернулись с процедуры массажа — там нам сначала измерили температуру тела (у меня была 36,2, а у Луизы — 36,5 градуса), а потом попросили помыть ноги и руки”, — рассказывает он.

Reisijuht

Из рассказа Луизы ясно, что они все-таки надеются вернуться в Эстонию в назначенную дату. “Хотя здесь все очень спокойно, красиво и здорово. Мы не расстроимся, если придется остаться еще на какое-то время”, — оптимистически добавляет она. “Но мы не знаем, когда закончится это сумасшествие в мире.Честно говоря, мы надеемся, что наш рейс состоится и мы улетим в назначенную дату 21 марта, как и было намечено. У нас рейс с транзитными остановками в Дохе и Копенгагене. Последняя часть пути, правда, под большим сомнением. Если Дания запретит транзитные перелеты, мы можем оказаться в ловушке в Дохе. Мы уже много всего передумали, обсудили все варианты, но решили пока не паниковать. Будем отдыхать в Таиланде. От нас все равно ничего не зависит. Зачем же тогда паниковать и биться в истерике в аэропорту?! На данный момент мы не можем что-то поменять, поэтому как будет, так будет”, — добавила она.