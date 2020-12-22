Эстонский фотограф рассказывает: как во время пандемии уехать на Рождество в солнечную Мексику

Год назад в это время тысячи жителей Эстонии готовились к зимним путешествиям. Кто-то летел погулять по европейским рождественским рынкам, кто-то собирался встречать Рождество и Новый год у теплого моря. Один из одним взлетали самолеты в Таллиннском аэропорту, автобусные компании ставили дополнительные рейсы на международные маршруты, а местные гостиницы готовились к массовому заезду иностранных туристов на праздники. И никто, конечно же, и представить не мог, как кардинально изменится жизнь за ближайший год.

Сейчас, когда за окном льет дождь, а сквозь серое небо не пробивается ни одного луча солнца, только и остается, что вспоминать о ярких странах и городах. Для многих из нас путешествия пока остаются несбыточной мечтой. Для многих….но не для всех!

Правду сказал Жак Ив Кусто: “Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться”. Наглядный пример — путешественница и талантливый эстонский фотограф Мария Вие, которая не побоялась в наше неспокойное время улететь из мрачной, туманной Эстонии в солнечную Мексику.