22.12.2020, 07:00

Эстонский фотограф рассказывает: как во время пандемии уехать на Рождество в солнечную Мексику


EST
Mehhiko
MehhikoFoto: Marija Vie

"Пандемия пандемией, но горы и Карибское море никто не отменял", - говорит известный эстонский фотограф, путешественница и просто очень талантливый человек Мария Вие.

Год назад в это время тысячи жителей Эстонии готовились к зимним путешествиям. Кто-то летел погулять по европейским рождественским рынкам, кто-то собирался встречать Рождество и Новый год у теплого моря. Один из одним взлетали самолеты в Таллиннском аэропорту, автобусные компании ставили дополнительные рейсы на международные маршруты, а местные гостиницы готовились к массовому заезду иностранных туристов на праздники. И никто, конечно же, и представить не мог, как кардинально изменится жизнь за ближайший год.

Сейчас, когда за окном льет дождь, а сквозь серое небо не пробивается ни одного луча солнца, только и остается, что вспоминать о ярких странах и городах. Для многих из нас путешествия пока остаются несбыточной мечтой. Для многих….но не для всех!

Правду сказал Жак Ив Кусто: “Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться”. Наглядный пример — путешественница и талантливый эстонский фотограф Мария Вие, которая не побоялась в наше неспокойное время улететь из мрачной, туманной Эстонии в солнечную Мексику.

“Я летела рейсом авиакомпании Lufthansa с пересадкой во Франкфурте. Можно было, конечно, лететь с 2 пересадками через США, но я решила не рисковать и взяла билеты с одной пересадкой через Европу”, — рассказывает Мария.

По ее словам, выбор Мексики как направления отдыха был неслучаен. В отличие от многих стран, Мексика сейчас открыта для всех: от приезжающих туристов не требуется ни тестов на COVID-19, ни соблюдения карантина по прилете в специальных учреждениях или отведенных для этой цели гостиницах. Единственное, что требуют местные власти — заполнить в интернете декларацию о здоровье.

“В аэропорту Канкуна у всех проверяют температуру. Так как мы прилетели на длительный срок, сотрудники таможни попросили показать обратный билет и подтверждения о бронировании гостиниц. И все, больше никаких препонов не было”, — вспоминает Мария.

“Мексиканцы очень трепетно относятся к ношению масок и соблюдению безопасности. Например, перед входом в гостиницу нам продезинфицировал все чемоданы. Кроме того, перед входом в отель есть специальные резиновые черные коврики с дезинфектором, куда надо встать, чтобы убить все вирусы на обуви. Везде стоят санитайзеры для рук. В отеле нужно приходить на завтрак, обед и ужин в маске, но как дошел до стола, то маску сразу можно снять. Есть ли в этом смысл? Конечно, нет! Но здесь очень трепетное отношение к этому нововведению, нет, в отличие от Эстонии, антимасочников. Поэтому в помещениях или общественном транспорте абсолютно все носят маски, хотя на пляже, у бассейна и на территории отеля разрешается ходить без маски”, — говорит Мария.

Как рассказывает эстонская путешественница, иностранных туристов в Мексике сейчас очень мало, знаменитые пляжи пустые, и если на них кто-то и отдыхает, то в основном только местные жители.

Мария прилетела в Мексику на месяц. Компанию ей составили друзья из разных стран. Планы грандиозные: после небольшого отдыха на побережье Карибского моря ее ждет недельное восхождение на самый высокий в Мексике и всей Северной Америке действующий вулкан Орисаба (а это аж целых 5636 метров над уровнем моря!), полет на воздушном шаре над пирамидами Теортиуакана и, конечно же, изучение местных красот и достопримечательностей.

На вопрос, не боится ли она повторения весенней ситуации, когда в один момент отменили почти все международные рейсы и тысячи путешественников оказались в настоящей ловушке, Мария ответила: “Сейчас уже бессмысленно запрещать рейсы. Аэропорты очень ответственно подошли к ситуации и выполняют все необходимые правила безопасности. Рейсов и так мало, поэтому снимать последние, которые приносят хоть какую-то прибыль, авиакомпании не будут”, — говорит отважная Мария.

Глядя на ее яркие, наполненные эмоциями и невероятными красотами далекой Мексики фотографии, восхищаешься смелостью этой девушки, у которой тяга к путешествиям и постижению неизведанного выше, чем все вирусы вместе взятые.

“В целом обстановка замечательная! Всем шлю лучики мексиканского тепла!“ — отмечает Мария.

PS К моменту публикации этой статьи Мария с друзьями покорили вулкан Орисаба и благополучно спустились обратно.

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