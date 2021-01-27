Эстонский национальный музей приглашает всех бесплатно посетить постоянную выставку

Эстонский национальный музей (ERM) предложил Министерству культуры поддержать учреждение дополнительными выплатами в размере до 300 000 евро в год, что позволит демонстрировать постоянную экспозицию бесплатно.

“Я уже говорил в январе 2020 года, что наша постоянная выставка, отражающая историю эстонской культуры от доисторических времен до наших дней, может быть бесплатной. Мы сделали подсчеты в прошлом году, и в финансовом выражении это означает от 200 000 до 300 000 евро”, — пояснил директор музея Алар Карис, отметив, что это не означает, что временные выставки тоже будут бесплатными.

“Независимо от того, найдет ли правительство средства на поддержку так быстро, уже 2 февраля будет запущен пилотный проект, в рамках которого посещение постоянной экспозиции три месяца будет бесплатным”, — подтвердил Карис, добавив, что, по его мнению, когда человек посещает музей и знакомится с постоянной экспозицией, то его аппетит повышается, поэтому он приобретет билет и на другие выставки.