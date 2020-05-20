20.05.2020, 10:37

Эстонский национальный музей вновь открылся и готовит к показу четыре новые выставки


EST
Eesti Rahva Muuseum oktoober 2017
Foto: Anni Õnneleid

С 19 мая Эстонский национальный музей вновь работает, открыты постоянные экспозиции и посвященная сказкам выставка “Жили-были…” с преисподней, волшебным лесом и многими другими загадочными местами. Летом в музее появится несколько новых выставок.

“Скоро в Эстонском национальном музее можно будет посмотреть витражи Туули Пухвель и картины Юсся Пихо, посетить юбилейную выставку Сиймы Шкоп и выставку чулок с острова Муху. Мы также намерены более интенсивно использовать наружную территорию музея, в том числе открыть уличное кафе и сцену перед главным входом в музей, под козырьком”, рассказал директор по развитию Эстонского национального музея Вильяр Похомов. В зале Хурта устроена студия для проведения выпускных вечеров и конференций онлайн.

В интересах нашей общей безопасности просим посещать музей с соблюдением правила 2+2 и дезинфицировать руки. Очистка помещений и оснащения Эстонского национального музея осуществляется чаще прежнего, в том числе сенсорных дисплеев — через каждые два часа, наушников — после каждого использования. Нет доступа лишь к нескольким экспонатам, среди которых и карельская баня, из-за невозможности поддержания безопасной дистанции.

В экскурсиях в сопровождении гида и образовательных программах могут одновременно участвовать не более десяти человек. Ассортимент пополнился несколькими новыми экскурсиями, в том числе “Обходом Раади” с информацией о местных археологических находках, усадьбе Раади, Эстонском национальном музее, военном аэродроме и замечательных открытиях, связанных с этим регионом.

Читайте также: