Эстонский работник на борту задержанного в Италии круизного лайнера: если это коронавирус, 6000 пассажиров ждет морской карантин на две недели(3)
Сегодня в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса был задержан круизный лайнер Costa Smeralda с 6000 пассажирами на борту. Работающий на лайнере эстонец рассказал, что на данный момент все ждут результатов анализов двух китайских туристов, находившихся в круизе на этом лайнере. Когда данные будут получены, решится судьба всех пассажиров — оставят ли их в морском карантине на 2 недели или отпустят домой.
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