Эстонский работник на борту задержанного в Италии круизного лайнера: если это коронавирус, 6000 пассажиров ждет морской карантин на две недели

Сегодня утром в итальянский порт Чивитавеккья в 80 км близ Рима прибыл круизный лайнер Costa Smeralda. Но к большому всеобщему удивлению, ни пассажирам, ни экипажу не разрешили выходить на сушу, так как у китайской пары, находившейся на борту, наблюдались лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем началась проверка на возможное наличие коронавируса.

“Утром, около 10 часов, мы должны были вместе с некоторыми членами экипажа отправиться на экскурсию в Рим”, — рассказывает работающий на лайнере эстонец. “Сначала сказали, что надо немного подождать. Это абсолютно нормально, мы к этому уже привыкли, так как по прибытии в порт проверяют документы, и на это идет какое-то время”, — объясняет он.

“Но потом объявили, что у двоих пассажиров из Китая наблюдаются симптомы, схожие с коронавирусом, поэтому покидать лайнер кому бы то ни было строго запрещается. Исключение — врачи. Каюта китайцев закрыта, на нее наложен карантин, и туда могут заходить только медики”, — отметил эстонский работник Costa Smeralda.