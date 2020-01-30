30.01.2020, 17:47

Эстонский работник на борту задержанного в Италии круизного лайнера: если это коронавирус, 6000 пассажиров ждет морской карантин на две недели

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Эстонский работник на борту задержанного в Италии круизного лайнера: если это коронавирус, 6000 пассажиров ждет морской карантин на две недели
Costa Smeralda Itaalias.Scanpix

Сегодня в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса был задержан круизный лайнер Costa Smeralda с 6000 пассажирами на борту. Работающий на лайнере эстонец рассказал, что на данный момент все ждут результатов анализов двух китайских туристов, находившихся в круизе на этом лайнере. Когда данные будут получены, решится судьба всех пассажиров — оставят ли их в морском карантине на 2 недели или отпустят домой.

Сегодня утром в итальянский порт Чивитавеккья в 80 км близ Рима прибыл круизный лайнер Costa Smeralda. Но к большому всеобщему удивлению, ни пассажирам, ни экипажу не разрешили выходить на сушу, так как у китайской пары, находившейся на борту, наблюдались лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем началась проверка на возможное наличие коронавируса.

“Утром, около 10 часов, мы должны были вместе с некоторыми членами экипажа отправиться на экскурсию в Рим”, — рассказывает работающий на лайнере эстонец. “Сначала сказали, что надо немного подождать. Это абсолютно нормально, мы к этому уже привыкли, так как по прибытии в порт проверяют документы, и на это идет какое-то время”, — объясняет он.

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“Но потом объявили, что у двоих пассажиров из Китая наблюдаются симптомы, схожие с коронавирусом, поэтому покидать лайнер кому бы то ни было строго запрещается. Исключение — врачи. Каюта китайцев закрыта, на нее наложен карантин, и туда могут заходить только медики”, — отметил эстонский работник Costa Smeralda.

“Люди на борту боятся, что если диагноз у китайских туристов подтвердится, то всех оставят в морском карантине на 15 дней”, — говорит он. У китайских пассажиров взяли все необходимые тесты, результаты которых будут известны через пару часов. Из 6000 пассажиров 800 — граждане Китая.

Работники лайнера в целом ведут себя спокойно, больше нервозности ощущается среди отдыхающих. “Нехватки в еде или напитках у нас нет, так как это очень большой круизный лайнер, где одновременно могут находиться 6000 пассажиров и 1600 человек из обслуживающего персонала”.

“Когда мы пошли в рабочую столовую, то туда зашел доктор и рассказал, что в случае кашля рот нужно закрывать локтем, а не ладошкой”, — добавил эстонец. Коронавирус еще не подтвержден, но медицинские работники на всякий случай рассказывают всем, как обезопасить себя от этой эпидемии.

Лайнер Costa Smeralda совершает недельные круизы в Средиземноморском регионе, заходя в порты 6 городов. Начать круиз можно в любом из этих городов, поэтому каждый день на борт лайнера заходят новые пассажиры. Пара из Китая, у которой обнаружены признаки коронавируса, прилетела в Милан из Гонконга 25 января.

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