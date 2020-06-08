Эстонское отделение известной международной авиакомпании объявило о банкротстве и сократило сотрудников
Эстонское отделение ирландской авиакомпании Cityjet в мае объявило о банкротстве и уволило 11 сотрудников, пишет Ärileht.
Эстонское отделение ирландской авиакомпании Cityjet в мае объявило о банкротстве и уволило 11 сотрудников, пишет Ärileht.
Ирландская пассажирская авиакомпания Cityjet, базирующаяся в международном аэропорту Дублина и в лондонском аэропорту Сити, столкнулась с большими трудностями во время разразившегося из-за коронавируса кризиса. По словам представителя авиакомпании Ричарда Мура, в настоящее время Cityjet подвергается реструктуризации. Одной из составляющих этого процесса является банкротство эстонского филиала Cityjet OÜ.
Подобные заявления о банкротстве были поданы и филиалами Cityjet в Швеции и Финляндии.
Ирландская авиакомпания была конкурентом эстонской фирмы Nordica, предоставляя услуги на рынке региональных рейсов. Как сказал Ричард Мур, Cityjet надеется продолжить свою деятельность во второй половине года, но уже в качестве небольшой авиакомпании.
Эстонское отделение Cityjet OÜ было зарегистрировано в 2017 году и занималось в основном набором летного состава. В 2018 году оборот компании составил около 3,5 млн евро, а прибыль — почти 100 000 евро. Если в начале прошлого года в эстонском филиале Cityjet работало 24 сотрудника, то к марту этого года их число сократилось до 16 человек.
“Для нас Cityjet был очень достойным конкурентом в регионе Северной Европы, — комментирует Тоомас Уйбо, менеджер по коммуникациям Nordica и Xfly. — Очевидно, что вся авиация сейчас находится в большом кризисе. К сожалению, банкротство эстонского филиала Cityjet означает потерю рабочих мест для многих эстонских пилотов, работавших в ирландской авиакомпании. Это очень грустно, но это было неизбежно ”.
Тоомас Уйбо добавил, что из-за кризиса Xfly был вынужден сократить на 50% рабочую нагрузку летного экипажа для того, чтобы обеспечить всех работников авиакомпании хотя бы половиной заработной платы, а также сохранить квалификацию. “Учитывая серьезность ситуации, 99% пилотов и летного экипажа отнеслись к таким мерам с пониманием”, — сказал он.
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