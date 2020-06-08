Эстонское отделение известной международной авиакомпании объявило о банкротстве и сократило сотрудников

Ирландская пассажирская авиакомпания Cityjet, базирующаяся в международном аэропорту Дублина и в лондонском аэропорту Сити, столкнулась с большими трудностями во время разразившегося из-за коронавируса кризиса. По словам представителя авиакомпании Ричарда Мура, в настоящее время Cityjet подвергается реструктуризации. Одной из составляющих этого процесса является банкротство эстонского филиала Cityjet OÜ.

Подобные заявления о банкротстве были поданы и филиалами Cityjet в Швеции и Финляндии.

Ирландская авиакомпания была конкурентом эстонской фирмы Nordica, предоставляя услуги на рынке региональных рейсов. Как сказал Ричард Мур, Cityjet надеется продолжить свою деятельность во второй половине года, но уже в качестве небольшой авиакомпании.

Эстонское отделение Cityjet OÜ было зарегистрировано в 2017 году и занималось в основном набором летного состава. В 2018 году оборот компании составил около 3,5 млн евро, а прибыль — почти 100 000 евро. Если в начале прошлого года в эстонском филиале Cityjet работало 24 сотрудника, то к марту этого года их число сократилось до 16 человек.