"Это больше похоже на новую уловку правительства": Таллиннские рестораны находятся на грани краха

По ее мнению, смягчения ограничений больше похоже на хитрую уловку правительства. “Можете открывать рестораны, так как мы больше не в силах оказывать вам поддержку. Во время первой волны коронавируса было видно, что рестораны, которые располагаются в отдельных зданиях, могли быть открыты, но люди все равно не ходили туда, потому что правительство советовало всем по возможности не выходить из дома”, — пояснила она.
Союз шеф-поваров Эстонии призвал местных жителей поддержать места общественного питания Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Хелен Вихтол, исполнительный директор Союза шеф-поваров Эстонии, надеется, что этот призыв хоть немного повлияет на приоритеты людей. “В ресторанах дела идут очень плохо. Всевозможные [финансовые] запасы, которые были, давно закончились, и встает выбор — либо погрязнуть в долгах, либо закрываться. За эти три недели рестораны Таллинна и Харьюмаа практически вымерли. В Ида-Вирумаа тоже, хотя у них есть преимущество в виде более низких фиксированных затрат”, — сказала она.
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