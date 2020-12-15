"Это издевательство": владельцы ресторанов и гостиниц Эстонии хотят подать в суд на государство

Новые ограничения не затронули работу театров, кино и других общественных заведений культуры. Основной удар пришелся на рестораны, бары, кафе и места, где принято справлять рождественские и новогодние праздники, пишет Kroonika.

До этого в местах общественного питания и развлекательных заведениях надо было соблюдать дистанцию в 2 метра, а за одним столом могли находиться не более 10 человек. Теперь же добавилось новое требование — сокращение рабочего времени и обязательство не принимать клиентов с 22:00 до 06:00 утра. Рестораны могут по-прежнему продавать еду навынос и предлагать курьерские и транспортные услуги по доставке заказанных блюд. Но проведение частных мероприятий строжайше запрещено.

В свете новых ограничений многие оказались перед сложным выбором: приостановить деятельность до весны или вовсе закрыться. Для многих предпринимателей проблема заключается не столько в важности ограничений, сколько в неспособности государства взять на себя ответственность за последствия этих мер.