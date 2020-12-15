"Это издевательство": владельцы ресторанов и гостиниц Эстонии хотят подать в суд на государство(5)
Число людей, заразившихся коронавирусом, продолжает неуклонно расти: если сравнить с весенними показателями, то сейчас наблюдаются рекордный уровень заражения, а количество новых случаев увеличивается с каждым днем. Из-за этого на прошлой неделе правительство Эстонии решило ввести еще более строгие ограничения для предприятий общественного питания. Для многих это решение означает крах последней надежды, вследствие чего возникает один-единственный вопрос: а что делать дальше?
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