15.12.2020, 11:15

"Это издевательство": владельцы ресторанов и гостиниц Эстонии хотят подать в суд на государство

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"Это издевательство": владельцы ресторанов и гостиниц Эстонии хотят подать в суд на государство
Foto: erakogu / Margus Johanson

Число людей, заразившихся коронавирусом, продолжает неуклонно расти: если сравнить с весенними показателями, то сейчас наблюдаются рекордный уровень заражения, а количество новых случаев увеличивается с каждым днем. Из-за этого на прошлой неделе правительство Эстонии решило ввести еще более строгие ограничения для предприятий общественного питания. Для многих это решение означает крах последней надежды, вследствие чего возникает один-единственный вопрос: а что делать дальше?

Новые ограничения не затронули работу театров, кино и других общественных заведений культуры. Основной удар пришелся на рестораны, бары, кафе и места, где принято справлять рождественские и новогодние праздники, пишет Kroonika.

До этого в местах общественного питания и развлекательных заведениях надо было соблюдать дистанцию в 2 метра, а за одним столом могли находиться не более 10 человек. Теперь же добавилось новое требование — сокращение рабочего времени и обязательство не принимать клиентов с 22:00 до 06:00 утра. Рестораны могут по-прежнему продавать еду навынос и предлагать курьерские и транспортные услуги по доставке заказанных блюд. Но проведение частных мероприятий строжайше запрещено.

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В свете новых ограничений многие оказались перед сложным выбором: приостановить деятельность до весны или вовсе закрыться. Для многих предпринимателей проблема заключается не столько в важности ограничений, сколько в неспособности государства взять на себя ответственность за последствия этих мер.

Ресторатор и член правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Кристьян Пеэске: весь туризм, как отдельная отрасль экономики, списан со счетов


“Ведущие предприниматели Эстонии в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса рассматривают возможность подачи судебного иска против государства”, — заявил член правления Союза отелей и ресторанов Эстонии, а также владелец популярных ресторанов Lore Bistro и Leib Resto & Aed Кристьян Пеэске.

На прошлой неделе он опубликовал в соцсетях пост, в котором с нескрываемой грустью написал о приостановлении деятельности Lore Bistro с 24 декабря. Ресторатор надеется, что весной ситуация улучшится и ресторан снова откроет свои двери.

“В нынешние суровые времена мы не видим возможности продолжать [деятельность]. Для нас закрытие связано с очень большими расходами. С другой стороны, мы опасаемся, что если продолжим работать, это может в итоге закончиться банкротством”, — признается Пеэске, добавляя, что это было коллективное решение. “Мы искренне надеемся открыть ресторан в апреле, хотя в нынешней ситуации нельзя ни в чем быть уверенным”.

Foto: erakogu / Margus Johanson

На вопрос, как он оценивает деятельность правительства, Кристьян Пеэске ответил: “Конечно, я понимаю, что ситуация сложная, и нужно решать трудные вопросы, но боль приносят две вещи: весь туризм, как отдельная отрасль экономики, списан со счетов. Руководящий страной правительственный кабинет сам знает ответы на все вопросы. Даже когда спрашивают мнение экспертов, это делается для вида, а не с целью понимания проблемы. Обширный пакет, предлагаемый Союзом отелей и ресторанов Эстонии, даже не стали обсуждать”.

“Во-вторых, возникает вопрос, на основании какого научного исследования сделан вывод, что коронавирус особенно широко распространяется после какого-то определенного времени суток? В результате этого решения бары теряют почти 80% оборота, а рестораны 30-40%. Мы все решительнее обращаемся к правительству с призывом: “Решите же наконец!”

Кристьян добавляет, что большая проблема заключается еще и в том, что никто не знает, каков следующий план правительства и кого он затронет. “Наше правительство приобрело монополию на правду”, — говорит Пеэске, добавляя, что ведущие гостиничные и ресторанные компании Эстонии даже рассматривают возможность подачи судебного иска против государства.

Руководитель известной таверны Kochi Aidad Лийс Касело: “Нам уже пришлось сократить 2/3 сотрудников”


Исполнительный директор известной эстонской таверну Kochi Aidad Лийс Касело также говорит об удручающей ситуации из-за введенных ограничений. “В связи с отменой бронирований и ограничением деятельности мы сократили 2/3 сотрудников. Эмоционально это очень сложно, потому что многие работали здесь с первых дней открытия ресторана”.

Расположенная рядом с портом таверна Kochi Aidad уже много лет является излюбленным местом отдыха как местных жителей, так и круизных туристов. После введения жестких ограничений оборот таверны снизился почти на 90% по сравнению с прошлым годом.

“Когда установили правило, что предприятия общественного питания должны закрываться в 00:00, на нас обрушилась лавина аннуляций забронированных мероприятий. Сейчас же, когда же ограничения еще больше ужесточили и обязали нас закрываться в 22:00, у нас осталось всего несколько заявок на декабрь”, — рассказывает Лийс Касело.

Foto: erakogu / Margus Johanson

Кроме того, что местных жителей в ресторане очень мало, так и доля туристов сократилась до критической отметки. ““В этом году в разгар летнего сезона доля туристов составляла вместо 60% всего около 10%, а в последние месяцы, например, это уже в диковинку, если официант говорит на иностранном языке”.

“К сожалению, многие решения были приняты под давлением, лишь бы “что-то сделать”. Это не борьба с вирусом, а скорее желание показать, как правительство о нас постоянно думает и переживает. При этом часто забывают проанализировать, какие меры были бы действительно эффективными в борьбе с вирусом. Принимая каждое решение, надо убедиться, что выгоды от этого будет больше, чем вреда”, — считает Лийс Касело, исполнительный директор таверны Kochi Aidad.

Владелец сети таллиннских ресторанов: “Нас постоянно запугивают и предупреждают”


Один из владельцев сети ресторанов OKO Restaurants Мартти Сийманн рассказывает: “Начиная с ноября было уже три волны аннуляций, и они продолжаются ежедневно. После каждой волны приходили новые запросы. Но потом новые ограничения и снова аннуляции. Каждый раз приходится начинать все сначала”.

К сети OKO Restaurants относятся лучшие рестораны Эстонии: NOA, OKO, Tuljak, Paju Villa и NCH или Noa’s Chef Hall. “Постоянно запугивают и предупреждают”, — говорит Мартти Сийманн о тяжелое положение из-за новых ограничений. По его словам, начиная с весны они рассматривали несколько сценариев, как действовать дальше.

“Мы несем большую ответственность перед нашими людьми и партнерами. Мы решили, что будем усердно работать до тех пор, пока позволят действующие правила. Несмотря на все происходящее, у нас по-прежнему работают почти 100 человек, за которыми стоят семьи и 35 несовершеннолетних детей — рука не поднимается рисковать их благополучием, и мы верим, что не позднее марта ситуация улучшится”, — надеется Мартти Сийманн. Он добавил, что со стороны государства они не чувствуют ни поддержки, ни готовности хоть к какому-то сотрудничеству.

Foto: erakogu / Margus Johanson

“Мы не хотим попрошайничать и ходить с протянутой рукой, прося помощи, но необоснованные решения, мягко говоря, вызывают удивление. Призывы, что, мол, предприниматели, надо позаботиться о здоровье населения и забыть о своем профильном бизнесе — ну знаете, в каком году и при каком государственном строе мы живем? Забывают, что за сектором гостеприимства, помимо владельцев предприятий, стоят десятки тысяч людей, а также их семьи, которые вынуждены на неопределенное время пребывать в стрессе и в нужде”, — говорит владелец сети ресторанов.

Сийманн добавляет, что долгая перспектива развития полностью забыта: “Ни при каких обстоятельствах нельзя недооценивать общественную жизнь и ее быстрое восстановление после кризиса. Разве кто-то хочет жить под чьим-то постоянным контролем? Мы не хотим: сидеть дома; чтобы ресторанную еду приносили домой; забыть, что такое кинотеатр и смотреть все фильмы исключительно в интернете. Мы не хотим этого!"

Марет Соом, владелица салона Biblioteq Library of Events и организатор мероприятий: “Сейчас все борются за выживание!”


На окраине Старого города, по адресу Aia tn 10a, располагается салон под названием Biblioteq Library of Events, предусмотренный для проведения различных мероприятий, но иногда работающий и как секретный бар. Свои праздники в салоне организовывали многие известные жители нашей страны. Например, свой день рождения здесь отметила Сусан Луитсалу, которую признали лучшей писательницей года в Эстонии. Но теперь салон потерял почти все заявки.

Foto: erakogu / Margus Johanson

“Жители Эстонии не привыкли начинать отмечать торжества в 16:00, основная часть мероприятий по-прежнему назначается на более позднее время”, — признает Марет, основываясь на своем опыте, и добавляет: “ Чем больше ограничений, тем больше аннуляций — все просто! ”

“Очень плохо то, что правительство кинуло весь сектор общественного питания, туризма и развлечений и посоветовало нам адаптироваться к ситуации. Правительство ограничивает нашу работу, но не помогает”, — отмечает Соом. По ее словам, несмотря на введенные ограничения, большие компании все равно собираются, но не в ресторанах и барах, а в квартирах и частных домах, где меры безопасности, конечно же, обеспечены не так хорошо.

Марет считает, что следующим летом, когда появится и станет доступна вакцина, у тех, кто продержится до этого времени, определенно будет небольшой подъем в бизнесе. Но для большинства это будет в основном связано с выплатой долгов. “У многих людей не осталось никаких денежных запасов для того, чтобы пережить сложные зимние месяцы. Сейчас все борются за выживание”, — признается Соом.

Маргит Аасмяэ, организатор мероприятий в музее Fotografiska Tallinn: “Мы ждем от правительства принятия долгосрочных планов и решений”.


Как признается Маргит Аасмяэ, новые ограничения и рост числа заразившихся коронавирусом заставили работников Fotografiska предпринять дополнительные меры, чтобы окончательно не потерять клиентов.
“У нас всегда была очень хорошая вентиляция, в помещениях высокие потолки и много воздуха. В ресторане и кафе нам пришлось расставить столы таким образом, чтобы можно было соблюдать необходимую дистанцию. Кроме того, мы скорректировали время проведения мероприятий”, — говорит она.
Маргит Аасмяэ признает, что в декабре было отменено большинство корпоративов и праздничных мероприятий. “Обычная жизнь ресторана продолжается в соответствии с установленными правилами, и, к счастью, есть посетители, которые по-прежнему устраивают у нас свои дни рождения и рождественские вечеринки небольшими группами”, — описывает ситуацию организатор мероприятий в музее Fotografiska.

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