"Это конец света!" Эстонка в Маниле во время извержения вулкана: теперь я знаю, что могу спуститься с 33 этажа за пять минут

Уже через три дня после пробуждения вулкана Тааль, расположенного в 50 км южнее Манилы, после того, как рассеялся вулканический дым и перестала течь лава, казалось, что жители Филиппин вернулись к обычному темпу жизни. Но не все! А только те, кто живет достаточно далеко от этой природной достопримечательности, и кто не был вынужден покинуть свой родной дом, чтобы найти убежище на безопасном расстоянии.

В это же самое время филиппинцы, чьи дома находились недалеко от Тааля, оценивали урон, населенным им в результате извержения вулкана. Прежде всего надо было очень быстро очистить уцелевшие постройки от вулканического пепла. Ведь накрапывающий небольшой дождь мог превратить эту пыль в цемент, и тогда обрушения крыш было бы уже не избежать. Кроме того, зола очень токсична, поэтому избавиться от нее нужно как можно быстрее. Электричества нет, водоснабжение приостановлено. Часть дорог закрыта и контролируется военными. Джунгли превратились в серые леса. Посещать территорию близ вулкана категорически запрещено, так как Тааль все еще активен. Но несмотря на запрет, некоторые филиппинцы предпринимают попытки добраться до своих домов, чтобы забрать оставленные в спешке вещи, утварь и уцелевший домашний скот.