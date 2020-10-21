21.10.2020, 13:03

"Это логово эстонских сепаратистов!" Путешественник из Литвы рассказал о своих впечатлениях от посещения Нарвы

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Станислав Горбунов, travelblog.lv
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"Это логово эстонских сепаратистов!" Путешественник из Литвы рассказал о своих впечатлениях от посещения Нарвы
Photo by Georgy Trofimov on Unsplash

Станислав из Литвы много путешествует по миру. Посетив много стран, он старается изучать не только популярные города и знаковые достопримечательности, но и те места, о которых большинство туристов даже не слышали. О своем впечатлении о нашей Нарве он написал на портале travelblog.lv.

“Привет, город Нарва!” — под такие слова, доносящиеся из радиоприёмника моего автомобиля, я въехал в этот старинный эстонский город. Что интересно, пел её одновременно на русском, английском и эстонском языках известный местный рэппер Nublu и наперекор государственной политики Эстонии по отношению к русскому языку песня стала мегапопулярным хитом не только в Нарве, но и во всей этой маленькой прибалтийской стране.

На протяжении столетий Нарва оставалась неким рубежом между востоком и западом в ментальном смысле, между европейской изысканностью и царством русского медведя, между разными культурами и взглядами на мир. Не много, что поменялось и сейчас. Нарва в наши дни — последний оплот русского языка и культуры на эстонской земле, по сути настоящий рассадник сепаратистов, так до конца и не сумевших приспособиться к реалиям жизни в Европейском Союзе. С другой стороны этот город необычайно интересен своей историей и сохранившимися реликтами как советских, так и ещё царских времён.

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Я прогулялся по нему, попробовал нащупать пульс его современной жизни и понять что же всё-таки не так с Нарвой!

Для абсолютного большинства приезжих Нарва представляется довольно унылым постсоветским городком, с невзрачной жилой застройкой, практически уничтоженным в годы войны старым центром и крутой Нарвской крепостью, стоящей напротив Иваногородской крепости на разных берегах реки Наровы.

Именно эти крепости привлекают внимание туристов. Их через Нарву проходит очень много, ведь именно здесь располагается основной пограничный переход между Россией и Эстонией. Только вот абсолютное большинство из них в городе задерживаются максимум на пару часов. Их интересуют по большей части лишь два объекта — вышеуказанная крепость, да здание городской ратуши. Мы же копнули чуть глубже…

Проблем в городе полно. Население убывает, безработица, отсутствие инвестиций. По сути в Нарве до сих пор почти нет качественных гостиниц. Не всё в порядке в городе и с экономикой. Некогда самое большое в мире текстильное предприятие Кренгольмская мануфактура обанкротилась около 10 лет назад. А главное, и по сей день в Нарве не живут эстонцы.

На данный момент 80 процентов из 57 тысяч жителей русские. Эстонцев же меньше 4 процентов. А почти 40 процентов населения имеют российские паспорта.

30 лет назад, когда заговорили об отсоединении Эстонии от СССР ситуация в городе, вообще, была патовая. Тогдашние руководители города в 1991 году отрыто заявили о присоединении всей области с Нарвой к России. В 1991 году начали даже формироваться народные дружины, готовые вступить в противостояние с эстонскими военными. Но слава Богу, Россия отказалась поддержать сепаратистов Нарвы.

Ещё спустя два года в области был организован референдум о придании всей области широкой автономии. Даже название было придумано для этого новообразования — Принаровская республика с явным отсылом к Приднестровью, но вновь российские власти отказались даже рассматривать эти инициативы.

Идеи эти не были лишены оснований, ведь всего в пяти километрах от Нарвы в советские годы была построена тепловая электростанция, работающая на местных горючих сланцах. Она до сих пор вырабатывает около 95 процентов всей электроэнергии Эстонии.

Я её запечатлел с самолёта, когда недавно летел из Риги в Питер. Кстати, огромный водоём рядом — отстойники для выделяющейся в котлах золы от сжигаемых сланцев. Она и придает воде необычный ярко-голубой цвет. Владея такой станцией, можно было бы диктовать свои условия эстонским властям. Но время открытого сепаратизма уже ушло…

И всё же Нарва так и не обэстонилась. Может дело в истории этого города? Попробую вспомнить некоторые факты. Уже пять столетий назад здесь проходила граница и уже тогда были попытки присоединения Нарвы к царской России. Так в 1558 году город был захвачен русскими войсками. За последующие 30 лет его полностью интегрировали в Россию, но тут появились шведы, взяли Нарву штурмом и полностью вырезали всё русское население. В результате таких противостояний ещё до этих событий и появились две крепости друг напротив друга, всем своим видом говорящие „На нас лучше не нападай!“.

Но нынешняя обособленность города началась формироваться более 150 лет назад. В тот момент провинциальный городок с богатой историей пришли огромные деньги. Крупные промышленники из России и Германии именно здесь на отдельном острове решили создать грандиозное предприятие текстильной промышленности, получившее название Кренгольмская мануфактура.

То было золотое время для Нарвы. На одном из самых больших предприятий того времени в мире трудилось до 12 тысяч человек. 11-метровый водопад на соседней реке своей энергией, преобразованной водяными турбинами, питал 22 тысячи ткацких станков.

В речной порт Усть-Нарва хлопок для фабрик доставляли прямиком из США и Великобритании, а готовая продукция расходилась по все Российской империи.

В городе ещё до революции отстроили большой комплекс строений, состоящий из рабочих казарм-общежитей, больницы, хлебзавода, а также отдельных церквей для православных, католиков и лютеран.

Все эти здания, в том числе и фабричные, были возведены в английском стиле, из красного кирпича. Автором всего этого проекта был архитектор немецкого происхождения Павел Алиша.

Данный комплекс неплохо сохранился и до сих используется по своему назначению. На здании городской больницы висит памятная доска в честь архитектора, правда, почему о только на русском языке.

На меня произвел огромное впечатление вид на главный корпус больничного комплекса. Прямо чудо модерна с неплохо сохранившимися внутренними интерьерами!

Не менее интересно было побродить по территории бывших рабочих казарм. Они отлично сохранились и здесь до сих пор располагаются жилые квартиры.

Стены некоторых зданий живо напоминали о военных действиях 1944 года. В результате них был практически полностью уничтожен Старый город Нарвы. А вот Кренгольмский район остался цел. По классической схеме той войны производственные мощности обе воюющие стороны старались по возможности сохранить на будущее.

Жаль нынче нет свободного входа на фабричную часть Кренгольма. Вроде как экскурсии организуются по предварительной записи. У нас на это, к сожалению, не было времени.

Отлично сохранилась Воскресенская православная церковь в модном когда-то неовизантийском стиле.

Также недавно отстроили заново колокольню Александровского лютеранского собора. Теперь внутри устроили какие-то необычные инсталляции. Жаль, но лично я их не увидел. Будете здесь, загляните!

Ну а сам я, конечно, не смог не зайти в Нарвскую крепость. Как без этого!

Тот вечер в Нарве выдался очень красочным. Мрачные тёмные тучи сгущались над российской стороной. Стены иваногородской крепости грозно высились на соседнем берегу. Эстонская же сторона была хорошо освещена и вызывала чувства умиления. Ни дать ни взять — мрачный Мордор надвигался на страну добродушных хоббитов!

И последняя преграда на его пути была башня Германа с небольшой бомбардой рядом.

Кстати, столетия назад Нарвская крепость включала в себя почти весь старый город. Часть старинных бастионов была снесена, а часть осталась. Их можно найти при желании в городе.

Ну, а моя экскурсия по Нарве подошла к концу. Её выводы таковы: город замечательный и с большим потенциалом. Даст Бог, и Кренгольмская мануфактура попадёт в правильные руки и расцветёт как туристический объект, приносящий миллионные доходы в городскую казну. Тогда и гостиницы появятся достойные в городе. И граница с Россией не будет пугать, а наоборот привлекать. Да и жители Нарвы, наконец, почувствую себя настоящими эстонцами, пусть и русскоязычными. На всё это нужно лишь время и желание…

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