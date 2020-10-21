"Это логово эстонских сепаратистов!" Путешественник из Литвы рассказал о своих впечатлениях от посещения Нарвы

Я прогулялся по нему, попробовал нащупать пульс его современной жизни и понять что же всё-таки не так с Нарвой!

Для абсолютного большинства приезжих Нарва представляется довольно унылым постсоветским городком, с невзрачной жилой застройкой, практически уничтоженным в годы войны старым центром и крутой Нарвской крепостью, стоящей напротив Иваногородской крепости на разных берегах реки Наровы.

Именно эти крепости привлекают внимание туристов. Их через Нарву проходит очень много, ведь именно здесь располагается основной пограничный переход между Россией и Эстонией. Только вот абсолютное большинство из них в городе задерживаются максимум на пару часов. Их интересуют по большей части лишь два объекта — вышеуказанная крепость, да здание городской ратуши. Мы же копнули чуть глубже…

Проблем в городе полно. Население убывает, безработица, отсутствие инвестиций. По сути в Нарве до сих пор почти нет качественных гостиниц. Не всё в порядке в городе и с экономикой. Некогда самое большое в мире текстильное предприятие Кренгольмская мануфактура обанкротилась около 10 лет назад. А главное, и по сей день в Нарве не живут эстонцы.