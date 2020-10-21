"Это логово эстонских сепаратистов!" Путешественник из Литвы рассказал о своих впечатлениях от посещения Нарвы

Все эти здания, в том числе и фабричные, были возведены в английском стиле, из красного кирпича. Автором всего этого проекта был архитектор немецкого происхождения Павел Алиша.
Данный комплекс неплохо сохранился и до сих используется по своему назначению. На здании городской больницы висит памятная доска в честь архитектора, правда, почему о только на русском языке.
На меня произвел огромное впечатление вид на главный корпус больничного комплекса. Прямо чудо модерна с неплохо сохранившимися внутренними интерьерами!
Не менее интересно было побродить по территории бывших рабочих казарм. Они отлично сохранились и здесь до сих пор располагаются жилые квартиры.
Стены некоторых зданий живо напоминали о военных действиях 1944 года. В результате них был практически полностью уничтожен Старый город Нарвы. А вот Кренгольмский район остался цел. По классической схеме той войны производственные мощности обе воюющие стороны старались по возможности сохранить на будущее.
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