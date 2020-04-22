Это наш остров: как гавайцы гонят прочь туристов из США

Сотни туристов по-прежнему пересекают Тихий океан, чтобы переждать карантин на теплом острове в окружении пальм и коктейлей. Только на прошлой неделе 800 человек прибыли на острова, но никто не встретил их в гавайской рубашке и ожерелье из цветов с традиционными песнями под укулеле. По закону, приезжающие на Гавайи должны две недели оставаться в самоизоляции. Только вот никто их приезжих эти ограничения не соблюдает.

На Гавайях на 20 апреля уже были зарегистрированы 580 заболевших коронавирусом и 10 умерших. Из них 35 случаев были зафиксированы у приезжих с континента. Официально карантин здесь объявили 1 апреля, но пляжи были открыты еще две недели вплоть до 18 апреля. Даже сейчас серфинг и развлечения на воде не запрещены.

“Для туристов Гавайи всегда будут своего рода игровой площадкой, — считает Трой Кейн. — В это время, когда люди приезжают с материка и наносят вред местному населению, как коренной гаваец я много думаю об историческом контексте таких миграций. Это не всегда делается умышленно, но негативные последствия, особенно для гавайцев, очень существенны”.