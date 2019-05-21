Еврокомиссия не разрешила России проводить аудит в Таллиннском аэропорту

“Авиационными властями РФ принято решение о проведении аудита иностранных эксплуатантов воздушного транспорта, выполняющих полеты в воздушном пространстве России, а также аэропортов, из которых выполняются полеты на территорию РФ”, — говорилось в письме замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, поступившем в Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии.

Минэкономики после консультации с Европейской комиссией сообщило, что в проведении дополнительного аудита нет необходимости, поскольку аудит уже проведен европейскими органами.

“В соответствии с действующими требованиями к авиационной безопасности, установленными в правовых актах ЕС, проводить дополнительный аудит нет необходимости и это требование не является обоснованным”, — сообщил ERR завотделом авиации и мореходства минэкономики Тайво Линнамяги.