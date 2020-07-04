Еврокомиссия одобрила решение правительства Латвии вложить в airBaltic 250 млн евро
Европейская комиссия поддержала решение правительства Латвии вложить в основной капитал национального авиаперевозчика airBaltic до 250 млн евро.
Европейская комиссия поддержала решение правительства Латвии вложить в основной капитал национального авиаперевозчика airBaltic до 250 млн евро.
Министр сообщения Талис Линкайтс удовлетворен решением комиссии, о чем он сообщил в Twitter: "airBaltic есть и будет краеугольным камнем Балтийской отрасли авиации. Решение свидетельствует о том, что правительство Латвии выбрало своевременные и соответствующие инструменты поддержки предприятия".
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс сообщил, что "Европейская
комиссия пришла к выводу, что увеличение основного капитала airBaltic будет способствовать преодолению экономических последствий пандемии Covid-19 в народном хозяйстве Латвии". Он отметил, что уже сейчас экономика восстанавливается и компания "очень ценит веру
латвийского общества и правительства в будущее авиакомпании".
Решение о вложение дополнительных 250 млн евро в основной капитал airBaltic правительство приняло 7 мая. Участие государства в предприятии увеличилось до 91%. Основой для этого решения стал бизнес-план airBaltic, в рамках которого предприятие планировало существенные мероприятия по снижению затрат, сокращению флота и сотрудников.
Новый бизнес-план Destination 2025 CLEAN сфокусирован на влиянии кризиса из-за коронавируса и коррекциях, которые были необходимы в прежней пятилетней стратегии.
Новый план предусматривает сокращение флота самолетов в следующие несколько лет и возобновление полетов вначале на 22 самолетах Airbus A220-300. В новом плане учтено уменьшение количества пассажирских мест в 2020 и 2021 годах, одновременно предусмотрено возвращение к росту и использованию 50 самолетов Airbus A220-300 к концу 2023 года. В конце 2019 года во флоте airBaltic насчитывалось 39 самолетов, из которых 22 самолета - Airbus A220-300.
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