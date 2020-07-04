Еврокомиссия одобрила решение правительства Латвии вложить в airBaltic 250 млн евро

Министр сообщения Талис Линкайтс удовлетворен решением комиссии, о чем он сообщил в Twitter: "airBaltic есть и будет краеугольным камнем Балтийской отрасли авиации. Решение свидетельствует о том, что правительство Латвии выбрало своевременные и соответствующие инструменты поддержки предприятия".

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс сообщил, что "Европейская

комиссия пришла к выводу, что увеличение основного капитала airBaltic будет способствовать преодолению экономических последствий пандемии Covid-19 в народном хозяйстве Латвии". Он отметил, что уже сейчас экономика восстанавливается и компания "очень ценит веру

латвийского общества и правительства в будущее авиакомпании".

Решение о вложение дополнительных 250 млн евро в основной капитал airBaltic правительство приняло 7 мая. Участие государства в предприятии увеличилось до 91%. Основой для этого решения стал бизнес-план airBaltic, в рамках которого предприятие планировало существенные мероприятия по снижению затрат, сокращению флота и сотрудников.