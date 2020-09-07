Еврокомиссия предложила общие ограничения для поездок внутри ЕС

Общие критерии для карантинных ограничений

Еврокомиссия предложила три критерия, с помощью которых государства Евросоюза смогут определять, вводить ли им ограничения на путешествия в другие страны ЕС. Это общее количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, процент положительных тестов на коронавирус от общего количества проведенных анализов и количество тестов на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

Все эти данные, по замыслу Еврокомиссии, государства ЕС каждую неделю будут сообщать в Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC). При этом данные должны быть разбиты по регионам, чтобы ограничения вводили не для всей страны, а только для ее отдельных территорий.

Зеленая, оранжевая и красная зоны

На основании этих данных ECDC будет публиковать карту стран ЕС и Европейской экономической зоны, где страны и регионы будут обозначать с помощью общего цветового кода. Зеленым цветом пометят территории, где количество новых случаев будет меньше 25, а доля положительных тестов — ниже 3%. Оранжевым — регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот — новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже 3%.