Европейские авиакомпании призывают аэропорты снизить сборы

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил FT, что "количество самолетов будет расти там, где авиакомпании удастся получить лучшие предложения". Он привел пример расширения присутствия Ryanair в аэропорту Венеции, где в декабре было объявлено о создании новой базы авиакомпании и запуске 18 новых маршрутов на фоне конкурентоспособных тарифов.

"Когда аэропорты заполнены, цены растут, а когда аэропорты пусты, можно договориться о более низкой цене", — отметил, в свою очередь, управляющий директор Wizz Air в Великобритании Оуайн Джонс.

Главный финансовый директор easyJet Эндрю Файндлей заявил, что авиаперевозчик ведет переговоры с аэропортами о предоставлении скидок. "Очевидно, они стремятся иметь как можно больше пассажиров в своих аэропортах, как и мы", — сказал он аналитикам.

Доходы аэропортов включают сборы с авиакомпаний за использование взлетно-посадочных полос, а также выручку от торговых площадей, кейтеринга и автомобильных парковок, напоминает FT. Снижение пассажиропотока в период пандемии подорвало оба источника доходов.