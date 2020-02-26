Европейские государства могут закрыть границы и ввести погранконтроль из-за коронавируса(1)
Возможность возобновления временного погранконтроля не исключили в Еврокомиссии, сообщает ТАСС.
Возможность возобновления временного погранконтроля не исключили в Еврокомиссии, сообщает ТАСС.
Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и “возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса”. Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
“Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС”, — заявила она. По ее словам, ЕК призывает страны сообщества воздерживаться от односторонних действий.
В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 230 человек. Большинство заболевших проживают в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.
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