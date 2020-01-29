Европейский союз организует два экстренных рейса, чтобы забрать своих граждан из Уханя

Как сообщает Associated Press, по просьбе Франции Евросоюз организует два спецрейса в китайский Ухань, чтобы эвакуировать европейских граждан, находящихся на данный момент в регионе распространения опасного коронавируса.

Все пассажиры пройдут очень строгую проверку, и на борт самолетов попадут только те, чье здоровье не будет вызывать опасений. Представители Европейской комиссии также заверили, что в случае необходимости организуют в ближайшие дни дополнительные рейсы.

На первый рейс зарегистрировалось 250 граждан Франции, проживающих или оказавшихся по делам в китайском Ухане. Более ста граждан других европейских стран полетят на втором рейсе. Оба спецрейса финансируются Европейским союзом.

Ранее французское правительство объявило, что оно займется эвакуацией своих граждан — как здоровых, так и зараженных вирусом, поместив их по возвращении домой в карантинное отделение на 14 дней.