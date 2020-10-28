Европу "штурмуют" чужеродные животные и растения

Енотовидные собаки, египетские гуси, попугаи и многие другие “пришельцы” из разных уголков мира уже настолько распространились на территории многих стран Европы, что уже перестали быть экзотикой. И впредь полку мигрантов такого рода на европейском континенте будет только прибавляться, предрекает немецкий ученый-эколог, научный сотрудник Зенкенбергского центра исследований биоразноообразия и климата во Франкфурте-на-Майне Ханно Зебенс. О том, с чем связано переселение тех или иных видов растений и животных за пределы естественного ареала в места, где они раньше не жили, и чем это может обернуться, он рассказал в беседе с Deutsche Welle.

Пассажиры-безбилетники

Жителей многих городов центральной Европы уже давно не удивляет, что наряду со стайками сорок и голубей воздух рассекают издающие громкие крики попугаи. Точных сведений по поводу того, как они проникли на европейский континент, нет. Одни говорят, что начало формированию в Европе быстро увеличивающейся колонии пернатых, чьей родиной считаются Южная Азия и Африка, положили птицы, которым удалось каким-то образом улететь из вольеров одного из зоопарков. Как утверждают другие, попугаев случайно завезли сюда в контейнерах, используемых при грузоперевозках. По мнению Ханно Зебенса, такая версия близка к истине.