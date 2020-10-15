Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца октября

"На этой неделе не планируется рассмотрение списка, следовательно, никаких изменений не будет", — уточнил собеседник агентства.

В конце июня Совет ЕС согласовал рекомендации о постепенном снятии ограничений на туристические (необязательные) поездки в Евросоюз, утвердив перечень государств, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.

Список пересматривают каждые две недели. Среди критериев, на основании которых принимают решение, — эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".

Сейчас в Европу могут попасть жители 11 стран: Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.