Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца октября
Европейский союз до конца октября не будет менять или дополнять список стран, для граждан которых готов открыть внешние границы, сообщил РИА Новости европейский источник.
Европейский союз до конца октября не будет менять или дополнять список стран, для граждан которых готов открыть внешние границы, сообщил РИА Новости европейский источник.
"На этой неделе не планируется рассмотрение списка, следовательно, никаких изменений не будет", — уточнил собеседник агентства.
В конце июня Совет ЕС согласовал рекомендации о постепенном снятии ограничений на туристические (необязательные) поездки в Евросоюз, утвердив перечень государств, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
Список пересматривают каждые две недели. Среди критериев, на основании которых принимают решение, — эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".
Сейчас в Европу могут попасть жители 11 стран: Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
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