Евросоюз вернется к вопросу о перспективах открытия границ с Россией в конце октября

“Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе”, — сказал Эдерер журналистам.
Он напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран, из которых возможен въезд, раз в две недели.
“Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время. К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе”, — добавил посол.
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на субботу достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным университета на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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