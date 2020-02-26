Ежегодно в зарубежных поездка умирают примерно 100 жителей Эстонии — кто покрывает связанные с этим расходы?
Ежегодно жители Эстонии совершают порядка 3 миллионов зарубежных поездок, а постоянно за границей проживают около 200 000 эстонцев — каждый год с ними происходит примерно сто смертельных случаев. Компания Salva Kindlustus поясняет, как в таком случае страховка может помочь близким и что происходит, если страховки нет вообще.
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