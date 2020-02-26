Ежегодно в зарубежных поездках умирают примерно 100 жителей Эстонии — кто покрывает связанные с этим расходы?

“Хотя по статистике большинство смертельных случаев происходят дома, иногда страховым компаниям приходится сталкиваться и с имевшими место за границей происшествиями, закончившимися смертью человека. Самое ужасное может случиться и в зарубежной поездке, особенно если человек оказывается в новой для себя среде или занимается непривычными видами деятельности”, — пояснила руководитель отдела страхования путешествий Salva Kindlustus Эпп Ульфсак. Задача страхования в таком случае — предложить близким максимальную поддержку и помощь.

“Если человек умирает, находясь в поездке по Европе, с помощью страхования, как правило, без проблем можно выполнить все необходимые действия. Но если смерть настигает человека в более отдаленной стране, доставить тело или прах покойного на родину может быть очень сложно и дорого, — отметила Ульфсак. — Например, в прошлом году имел место случай, когда в связи с бюрократическими препятствиями потребовалось целых полгода на то, чтобы прах покойного смог вернуться домой”.