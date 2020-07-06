Finavia ускорит внедрение электрических самолетов в Финляндии

Например, если электричество производится только из энергии ветра или солнца, электрический самолет будет летать с нулевыми выбросами.

“С помощью электрической авиации перелеты станут более экологичными, а электрические самолеты — экологически чистым видом транспорта. Электрическая авиация работает тихо, что также снижает производимый шум”, — отмечает председатель Helsinki Electric Aircraft Association Янне Васама.

По словам Васамы, Хельсинкская ассоциация электрических самолетов является пионером в отрасли как в Финляндии, так и в Европе. Первый электрический самолет в Финляндии, двухместный Pipistrel Alpha Electro (OH-U682), взлетел два года назад 31 июля 2018 года в Мальми.

Finavia сотрудничает с Хельсинкской ассоциацией электрических самолетов с момента ее основания около двух лет назад и поддерживает испытания и разработку электрической авиации и первого электрического самолета в Финляндии. Вместе с новым соглашением Finavia становится главным спонсором закупок новых самолетов.