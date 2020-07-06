Finavia ускорит внедрение электрических самолетов в Финляндии

Управляющая финскими аэропортами компания Finavia и Хельсинская ассоциация электроавиастроителей подписали договор о сотрудничестве в области внедрения нового поколения электрических самолетов в Финляндии.
“Цель Finavia — продолжать сокращение выбросов обусловленных эксплуатацией аэропортов, на что должны быть направлены все имеющиеся ресурсы. Одним из таких решений является электрическая авиация. Мы хотим инвестировать во внедрение новых авиационных технологий и ускорить электрификацию внутренних рейсов”, — говорит старший вице-президент Анри Ханссон, курирующий инфраструктуру и устойчивое развитие Finavia.
Первые электрические пассажирские самолеты лучше всего подойдут для более коротких рейсов. Тем не менее, с точки зрения услуг коммерческих авиакомпаний важно развивать дальность полета электрических самолетов. Согласно исследованию, проведенному в сотрудничестве между Университетом Ювяскюля в Финляндии и Университетом Гриффит в Брисбене, электрический самолет был бы подходящим вариантом для путешествий в Финляндии на расстояния более 400 километров благодаря скорости самолета.
Например, если электричество производится только из энергии ветра или солнца, электрический самолет будет летать с нулевыми выбросами.
“С помощью электрической авиации перелеты станут более экологичными, а электрические самолеты — экологически чистым видом транспорта. Электрическая авиация работает тихо, что также снижает производимый шум”, — отмечает председатель Helsinki Electric Aircraft Association Янне Васама.
По словам Васамы, Хельсинкская ассоциация электрических самолетов является пионером в отрасли как в Финляндии, так и в Европе. Первый электрический самолет в Финляндии, двухместный Pipistrel Alpha Electro (OH-U682), взлетел два года назад 31 июля 2018 года в Мальми.
Finavia сотрудничает с Хельсинкской ассоциацией электрических самолетов с момента ее основания около двух лет назад и поддерживает испытания и разработку электрической авиации и первого электрического самолета в Финляндии. Вместе с новым соглашением Finavia становится главным спонсором закупок новых самолетов.
Finavia и Хельсинкская ассоциация авиастроителей также тесно сотрудничают с Nordic Network for Electric Aviation (NEA) и с проектом по электрической авиации Совета Кваркен. Общая цель состоит в том, чтобы уменьшить воздействие авиации на окружающую среду и улучшить авиасообщение в этом районе.
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