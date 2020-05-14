Finavia вводит широкое использование масок в финских аэропортах

Уборка: проводится интенсивная очистка и дезинфекция контактных поверхностей в терминалах. Введен усиленный график очистки ящиков для проверки багажа при проверке безопасности.
Правила карантина: будут публиковаться материалы и предписания властей об условиях карантина, также будет осуществляться скрининг симптомов простудных заболеваний, открыт информационный центр органов здравоохранения.
Предварительная электронная регистрация: мы рекомендуем пассажирам пройти онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт. В аэропорту Хельсинки работает только каждый второй автомат для регистрации, чтобы обеспечить безопасное расстояние.
Проверка безопасности: чтобы уменьшить количество контактов, мы рекомендуем клиентам минимизировать количество ручной клади. Кроме того, мы просим пассажиров ознакомиться с инструкциями о перевозке электронных устройств.
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