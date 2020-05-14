14.05.2020, 12:30

Finavia вводит широкое использование масок в финских аэропортах


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Helsingi lennujaam.
Helsingi lennujaam.Foto: Karl Vilhjalmsson, Finavia

В аэропортах Финляндии сотрудники, работающие с клиентами, должны в обязательном порядке носить покрывающие нос и рот маски. Кроме этого, Finavia настоятельно рекомендует и пассажирам использовать маску при передвижении в аэропорту.

Финляндия начала постепенно ослаблять связанные с коронавирусом ограничения. Finavia также постепенно и осторожно готовится к восстановлению воздушного движения. Мы уже ввели связанные с ограничениями распространения коронавируса меры в наших аэропортах. При необходимости мы готовы быстро адаптироваться к новым инструкциям. Сейчас мы увеличиваем использование защитных масок для пассажиров и сотрудников”, — говорит Улла Леттийефф, директор аэропорта Хельсинки.

“Мы просим пассажиров использовать их собственную маску всякий раз, когда они перемещаются по аэропорту. Пожалуйста, приобретите подходящую маску, когда вы готовитесь к путешествию. На данный момент мы также запасли ограниченное количество защитных средств для рта и носа, которые мы можем предоставить по просьбе тех пассажиров, у которых еще нет собственной маски. Сотрудники аэропорта уже носят маски, но в будущем Finavia будет требовать использовать маску во всех пунктах обслуживания клиентов, где нет защитного пластикового стекла”, — добавляет она.

Как путешествовать через аэропорт Хельсинки?

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Гигиена рук: Дезинфицирующее средство для рук доступно в пунктах обслуживания клиентов и пункте контроля безопасности. Проводится постоянное информирование пассажиров о гигиене рук.

Безопасное расстояние: пассажирам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, которая отмечена при помощи лент. Автобусы аэропорта заполняются только на 50% от обычного количества пассажиров. В аэропорту Хельсинки пассажиры внутренних и международных рейсов будут перемещаться по отдельным коридорам до тех пор, пока не будут введены иные правила.

Защита пассажиров и сотрудников: установлены прозрачные защитные пластиковые стекла в точках обслуживания клиентов. Защитные средства, покрывающие рот и нос, станут обязательными для персонала, обслуживающего клиентов, также настоятельно рекомендованы пассажирам. Кроме того, некоторое количество масок доступно и для пассажиров.

Уборка: проводится интенсивная очистка и дезинфекция контактных поверхностей в терминалах. Введен усиленный график очистки ящиков для проверки багажа при проверке безопасности.

Правила карантина: будут публиковаться материалы и предписания властей об условиях карантина, также будет осуществляться скрининг симптомов простудных заболеваний, открыт информационный центр органов здравоохранения.

Предварительная электронная регистрация: мы рекомендуем пассажирам пройти онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт. В аэропорту Хельсинки работает только каждый второй автомат для регистрации, чтобы обеспечить безопасное расстояние.

Проверка безопасности: чтобы уменьшить количество контактов, мы рекомендуем клиентам минимизировать количество ручной клади. Кроме того, мы просим пассажиров ознакомиться с инструкциями о перевозке электронных устройств.

Парковка, общественный транспорт и встреча пассажиров: пассажиров просят воспользоваться такси или собственным автомобилем, когда они прибывают в аэропорт или покидают его. На сегодняшний день поезда и автобусы не останавливаются в аэропорту Хельсинки. Терминал 2 в аэропорту Хельсинки предназначен только для вылетающих и прибывающих пассажиров. Людей, которые отвезут кого-то в аэропорт на своей машине, просят высадить пассажиров перед Терминалом 2 и покинуть район как можно быстрее. Тех, кто встречает кого-либо, просят припарковать их машину в парковочном зале P3 и ждать пассажиров в автомобиле или в зале прибытия в Терминале 1, где сейчас закрыто дорожное движение.

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