Finavia вводит широкое использование масок в финских аэропортах

“Финляндия начала постепенно ослаблять связанные с коронавирусом ограничения. Finavia также постепенно и осторожно готовится к восстановлению воздушного движения. Мы уже ввели связанные с ограничениями распространения коронавируса меры в наших аэропортах. При необходимости мы готовы быстро адаптироваться к новым инструкциям. Сейчас мы увеличиваем использование защитных масок для пассажиров и сотрудников”, — говорит Улла Леттийефф, директор аэропорта Хельсинки.

“Мы просим пассажиров использовать их собственную маску всякий раз, когда они перемещаются по аэропорту. Пожалуйста, приобретите подходящую маску, когда вы готовитесь к путешествию. На данный момент мы также запасли ограниченное количество защитных средств для рта и носа, которые мы можем предоставить по просьбе тех пассажиров, у которых еще нет собственной маски. Сотрудники аэропорта уже носят маски, но в будущем Finavia будет требовать использовать маску во всех пунктах обслуживания клиентов, где нет защитного пластикового стекла”, — добавляет она.