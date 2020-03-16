16.03.2020, 18:45

Финляндия готовится к закрытию границ

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Финляндия готовится к закрытию границ
Scanpix, REUTERS By-line:LEHTIKUVA

Правительство приняло решение о введении экстренного положения, в рамках которого будут закрыты границы, а иностранцы не смогут приехать в Финляндию. Всем гражданам страны рекомендуется в срочном порядке вернуться домой, передает Yle.

Связанные с этим решения и рекомендации будут осуществляться в рамках закона о чрезвычайных полномочиях (valmiuslaki), закона об инфекционных заболеваниях и других соответствующих законов.

Указ о введении в силу закона о чрезвычайных полномочиях будет внесен в парламент во вторник 17.3.2020 года. Решения правительства останутся в силе до 13-го апреля.

Список принятых правительством мер:

1. Начинаются приготовления к возможному закрытию границ

2. Детские сады продолжат работать. Также свою работу продолжат учреждения дошкольного образования.

3. Закроются все школы, учебные заведения, университеты, вузы прикладных наук, а также народные университеты (kansalais- ja työnväenopistot), и обучение в них прекратится. Исключения: дошкольное образование, которое организовано в школах, а также обучение в 1-3 классах для детей тех родителей, которые работают в жизненно важных сферах. Также будет организовано обучение для тех детей, которые имеют право на особую поддержку. Эти положения вступят в силу в среду 18.3.2020 года.

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4. Вместо контактного обучения во всех университетах, институтах прикладных наук, остальных ВУЗах, профтехучилищах, лицеях и общеобразовательных школах нужно организовать обучение другими способами, например, дистанционно с использованием новейших технологий и методик.

5. Выпускные экзамены в лицеях будут проведены в ускоренном режиме.

6. Количество участников публичных мероприятий будет ограничено до 10 человек. Следует избегать нахождения в общественных местах без особой необходимости.

6. Закроются все государственные и муниципальные музеи, театры, Национальная опера, дома культуры, библиотеки, библиотечные автобусы, Национальный архив и помещения для обслуживания посетителей при нем, в том числе залы, предназначенные для работы исследователей, помещения для проведения кружков и прочего досуга, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения, молодежные клубы, помещения для проведения собраний различных организаций, помещения для дневного ухода за престарелыми, а также помещения для реабилитационной рабочей деятельности. Рекомендуется, чтобы частный и третий секторы тоже следовали этим требованиям, как и религиозные сообщества.

7. Посещения домов для престарелых и других групп риска запрещены.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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