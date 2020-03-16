Финляндия готовится к закрытию границ

Правительство приняло решение о введении экстренного положения, в рамках которого будут закрыты границы, а иностранцы не смогут приехать в Финляндию. Всем гражданам страны рекомендуется в срочном порядке вернуться домой, передает Yle.
Связанные с этим решения и рекомендации будут осуществляться в рамках закона о чрезвычайных полномочиях (valmiuslaki), закона об инфекционных заболеваниях и других соответствующих законов.
Указ о введении в силу закона о чрезвычайных полномочиях будет внесен в парламент во вторник 17.3.2020 года. Решения правительства останутся в силе до 13-го апреля.
Список принятых правительством мер:
1. Начинаются приготовления к возможному закрытию границ
2. Детские сады продолжат работать. Также свою работу продолжат учреждения дошкольного образования.
3. Закроются все школы, учебные заведения, университеты, вузы прикладных наук, а также народные университеты (kansalais- ja työnväenopistot), и обучение в них прекратится. Исключения: дошкольное образование, которое организовано в школах, а также обучение в 1-3 классах для детей тех родителей, которые работают в жизненно важных сферах. Также будет организовано обучение для тех детей, которые имеют право на особую поддержку. Эти положения вступят в силу в среду 18.3.2020 года.
4. Вместо контактного обучения во всех университетах, институтах прикладных наук, остальных ВУЗах, профтехучилищах, лицеях и общеобразовательных школах нужно организовать обучение другими способами, например, дистанционно с использованием новейших технологий и методик.
5. Выпускные экзамены в лицеях будут проведены в ускоренном режиме.
6. Количество участников публичных мероприятий будет ограничено до 10 человек. Следует избегать нахождения в общественных местах без особой необходимости.
6. Закроются все государственные и муниципальные музеи, театры, Национальная опера, дома культуры, библиотеки, библиотечные автобусы, Национальный архив и помещения для обслуживания посетителей при нем, в том числе залы, предназначенные для работы исследователей, помещения для проведения кружков и прочего досуга, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения, молодежные клубы, помещения для проведения собраний различных организаций, помещения для дневного ухода за престарелыми, а также помещения для реабилитационной рабочей деятельности. Рекомендуется, чтобы частный и третий секторы тоже следовали этим требованиям, как и религиозные сообщества.
7. Посещения домов для престарелых и других групп риска запрещены.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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